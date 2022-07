Molti di noi, durante l’estate, amano esporsi al sole per avere un’abbronzatura intensa e dorata. Prima di esporsi ai raggi solari sia al mare, che in montagna, è fondamentale indossare la crema solare.

Avere una protezione dai raggi UV è importante non solo per difendere la pelle da eventuali danni e macchie. La crema ci permette di ottenere un’abbronzatura uniforme e senza scottature.

Se però vogliamo creare un make up d’effetto dobbiamo sapere come indossare i giusti cosmetici. Oggi vogliamo parlare del make up viso e di come possiamo creare un trucco d’effetto.

Ecco in che modo per un’abbronzatura dorata e zigomi alla Sofia Loren possiamo usare questi 2 trucchi.

L’importanza di esaltare i punti luce

Quando realizziamo un trucco viso è fondamentale conoscere le regole base del contouring. Se sappiamo come abbinare prodotti di intensità diversa, potremo avere un effetto scultoreo che metta in risalto i punti forti e nasconda quelli deboli. Per farlo non è necessario avere molti prodotti, ne bastano 2, ovvero la terra abbronzante e un’illuminante dorato caldo. Andremo a dosare questi 2 cosmetici per un trucco sobrio, ma di grande effetto.

L’ideale è scegliere una terra dello stesso calore della nostra pelle. Se abbiamo un’abbronzatura dorata, preferiremo un prodotto caldo. Se invece l’abbronzatura tende all’olivastro, prediligeremo una terra fredda.

Possiamo iniziare a picchiettare, con un pennello di medie dimensioni, la terra abbronzante. A questo punto possiamo picchiettare il pennello nei punti che davanti allo specchio sono in ombra. Ovvero la parte sotto alla mascella, la base dello zigomo e la zona delle tempie. È possibile contornare la fronte, nella parte attorno all’attaccatura.

Per un’abbronzatura dorata e zigomi alla Sofia Loren bastano 2 cosmetici

A questo punto prendiamo l’illuminante, per mettere in risalto i punti sporgenti del viso. Questo prodotto crea un effetto glamour davvero elegantissimo e sensuale. Possiamo scegliere tra i prodotti dai toni dorati o argentati, in base alle nostre preferenze.

Con un piccolo pennellino stendiamo l’illuminante nelle parti sporgenti come la punta dello zigomo, il mento e la punta del naso.

Ora il nostro make up estivo è pronto e non necessita di ulteriori ritocchi. Grazie alla terra e all’illuminante abbiamo ottenuto un effetto davvero incredibile. Gli zigomi saranno esaltati e sembreranno più sporgenti. Quindi, se abbiamo un naso importante passerà inosservato grazie ad un piccolo effetto ottico. La pelle del viso sarà esaltata e dorata in modo uniforme. Ora siamo pronte per brillare in una delle calde sere di questa estate.

