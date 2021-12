Con il passare degli anni la pelle del viso è la prima zona che mostra i segni del tempo che passa, tra rughe, occhiaie e macchie. Alcuni di questi, però, possono essere contrastati attivamente grazie a innovativi prodotti cosmetici che svolgono un’azione mirata.

Oggi parleremo delle antiestetiche occhiaie e di cosa possiamo fare per contrastarle. Se non ci accontentiamo dell’azione coprente del make up e vediamo che la semplice crema non funziona abbastanza, dobbiamo leggere questo articolo. Vedremo un efficace metodo che sta diventando sempre più popolare.

Il segreto è l’idratazione

La zona del contorno occhi è delicatissima e fragile. Per questo andrebbe sempre curata con prodotti specifici che ne riequilibrino l’idratazione interna.

Con il passare del tempo, l’effetto dei raggi UV e della diminuzione del collagene possono creare rughe, zampe di gallina e solchi profondi. Molto spesso, però, si tratta di segni momentanei, causati dalla scarsa idratazione correlata a stress e mancanza di sonno.

A lungo andare questi segni passeggeri possono sedimentarsi e diventare irreversibili. Per questo è importantissimo curare la zona del contorno occhi, prima che sia troppo tardi.

Se vogliamo riavere i nostri occhi riposati e senza segni non ci resta che ristabilire il corretto equilibrio: i solchi e i segni blu saranno un brutto ricordo. Se vogliamo contrastare questi segni possiamo provare i “patch occhi”, che stanno avendo grandissimo successo per la loro incredibile efficacia mirata.

Riduciamo occhiaie e segni di stanchezza con questo cosmetico amatissimo dalle influencer

Visti nei profili di numerose influencer, questi cosmetici sono dei semplici cerotti in stoffa o il gel che possono essere posizionati sotto all’occhio. Grazie alle sostanze che contengono, possono far apparire il contorno occhi luminoso e liscio, ridandoci la luminosità che abbiamo perso. Possiamo indossare i patch durante la notte o magari prima di fare una doccia.

Perfetti per i periodi in cui dormiamo poco e male, non riusciremo più a farne a meno. Non si tratta di magia, però. Infatti, questi patch contengono delle sostanze idratanti che ristabiliscono l’equilibrio della pelle di questa parte del corpo. La cosa più incredibile è che l’effetto è immediato, basterà rimuovere il patch e la pelle apparirà visibilmente idratata.

Contenenti un miscuglio di sostanze emollienti, idratanti e lenitive, i patch sono la soluzione che aspettavamo per contrastare questo fastidioso inestetismo. Dunque, riduciamo occhiaie e segni di stanchezza con questo cosmetico amatissimo dalle influencer.

