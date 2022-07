Il grande caldo che sta attanagliando l’Italia da mesi porta con sé tante problematiche. Pensiamo solo a quelle ambientali e al tema della siccità. Tuttavia, come dice il proverbio, non tutti i mali vengono per nuocere. Quindi, qualche aspetto positivo anche questo clima lo ha. Per esempio, sui nostri muscoli, che con il caldo tendono a rilassarsi di più. Essi, infatti, temono molto più il freddo e l’umidità.

Certamente, le temperature di questi giorni sono difficilmente sostenibili per molti, ma non devono impedirci di fare del corretto esercizio fisico. Soprattutto all’inizio e al termine della giornata. Per dare respiro ai nostri muscoli.

Lo stretching è una delle pratiche più importanti, perché consente di migliorare la flessibilità e la mobilità dei muscoli interessati. Farlo bene, anche pochi minuti al giorno, sarebbe molto consigliato a qualsiasi età.

Andiamo allora a vedere alcuni esercizi da eseguire, anche d’estate, per rilassare il nostro corpo. Partiamo dai muscoli del polpaccio, molto sollecitati per ovvi motivi. Ancor di più se passiamo molte ore in spiaggia, camminando sulla sabbia. Ci sdraiamo a pancia in su. Gamba destra distesa, con la sinistra piegata. Incrociamo le mani e le mettiamo sotto al ginocchio, piede puntato in avanti, iniziamo a spingere lentamente verso l’alto. Quando raggiungiamo l’altezza massima, lo sentiremo dai muscoli della coscia che inizieranno a tendersi, metteremo il piede a martello. Così facendo, esso andrà ad allungare anche i muscoli del polpaccio. Quattro o cinque secondi, poi rilasso. Una decina di movimenti, prima di cambiare gamba.

Come fare stretching con questi esercizi per gambe, braccia e schiena

Il secondo esercizio lo faremo in posizione eretta. Troviamo un punto di appoggio, gamba a noi più vicina diritta, mentre portiamo indietro l’altra, tenendola tesa. Questa volta partiamo con il piede quasi a martello, perché poi, quando avremo raggiunto il punto di massimo sforzo, lo punteremo verso il basso, per sentire i polpacci allungarsi. Anche in questo caso, qualche secondo, poi torniamo con il piede nella posizione di partenza. Una decina di volte, prima di cambiare gamba.

Passiamo ora alla schiena. Ci mettiamo in ginocchio, con il sedere che tocca i talloni. Distendiamo la parte superiore del corpo in avanti, allungando le braccia il più possibile. In questo modo, andremo a fare lavorare tutti i muscoli posteriori della schiena. La testa deve rimanere dentro le spalle ed essere un tutt’uno con il corpo. Teniamo per una decina di secondi, poi rilassiamo. Almeno tre volte.

Successivamente, andremo a svolgere un altro esercizio. Lo faremo stando seduti con le gambe tese. Poi andremo a piegare la destra, incrociarla, mettendo il piede oltre la sinistra. Poi, ruoteremo il tronco dalla parte opposta, cercando di allungare il più possibile. Con la mano sinistra sul pavimento e il gomito destro a toccare il ginocchio piegato e a premere leggermente. Teniamo la posizione per una ventina di secondi, respirando in maniera rilassata, quindi cambiamo lato.

Per le braccia

Ultimo esercizio, per le braccia, molto semplice. Ci mettiamo in piedi, gambe leggermente divaricate, allunghiamo il braccio destro, con il palmo della mano rivolto verso l’alto. Con l’altra andiamo a flettere le dita, premiamo leggermente per una decina di secondi. Rilasciamo, ripetiamo altre tre volte, per poi cambiare il braccio.

Ecco, dunque, come fare stretching con questi esercizi per gambe, polpacci, schiena e braccia. Per rilassare il nostro corpo al termine della giornata. Se vogliamo, poi, possiamo abbinarne anche degli altri per migliorare la nostra postura.

