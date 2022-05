La moda make up cambia e si evolve a velocità notevoli su pressione di influencer e delle stesse aziende produttrici. Basta guardare dei servizi fotografici degli anni Duemila per rendersi conto come colori e forme siano cambiate in modo radicale. Se in passato i colori prediletti dai make up artist erano vivaci e colorati, ora prevalgono quelli più tenui e in armonia col viso.

Se ci intendiamo un po’ di trucco e maquillage, sappiamo che i trucchi possono dividersi in base al finish che hanno sulla pelle. Il finish, ovvero il risultato finale, può essere lucido oppure opaco. Oggi spiegheremo perché passano di moda fondotinta e fard effetto opaco dopo anni in cui spopolava.

Un ritorno all’estetica anni ’90

Se guardiamo i trend su Instagram e sui social notiamo come nell’ultimo anno c’è stata un’inversione di rotta nel make up. Prima si vedevano soltanto fondotinta opachi e contouring effetto matte. Questa tendenza vedeva come pioniera Kim Kardashian, che dell’effetto opaco ha fatto una cifra stilistica. Fondotinta e fard opachi, ma non solo: anche rossetti, ombretti ed eyeliner. L’effetto che ne risultava era elegante e austero, classico e adulto.

Ora questa tendenza sta lasciando spazio ad un effetto lucidissimo e glitterato che riflette la luce. L’influenza di questo stile è chiaramente quella degli anni ’90 con i colori fosforescenti effetto Barbie.

Passano di moda fondotinta e fard effetto opaco per lasciare spazio a questo make up estivo freschissimo e glamour

La moda che sta spopolando è quella del cosiddetto effetto glow, che può tradursi come calore e luminosità. L’effetto che si cerca è quello della pelle bagnata di sudore e del vetro. Per ricrearlo sulla nostra pelle dobbiamo proprio usare un fondotinta e del fard con effetto lucido.

Quando applichiamo il fondotinta dobbiamo sempre prima passare uno strato di primer. Quando il primer è asciutto possiamo picchiettare il fondotinta ed eventualmente il concealer. Applichiamo, poi, un po’ di blush ed eventualmente un illuminante. Eyeliner e ombretti vanno scelti di colori pastello o ad alto contrasto. A questo punto dobbiamo evitare di passare un velo di cipria, perché renderebbe matte la finitura. Possiamo invece concludere con uno spray fissante per far durare a lungo il trucco.

La nostra pelle apparirà lucida e brillante e l’effetto sudato ci farà essere all’ultima moda dell’Instagram e delle passerelle.

