“La donna invecchia e l’uomo matura”, dicono spesso i maschietti, quando si parla dell’età della donna. Loro che, spesso si ritrovano senza capelli e con la pancetta, dimostrando più anni della moglie. Tanto da sentirsi dire, altrettanto amaramente, di sembrare il papà e non il marito della sposa. 1-1 e palla al centro. D’altronde i 50 anni potrebbero sembrare uno scivolo verso la vecchiaia, ma, con la vita che si è allungata, è praticamente una seconda gioventù. Per entrambi i sessi, visto che le statistiche affermano tranquillamente che gli uomini spendono in questi trattamenti e prodotti di bellezza come le donne. Ecco, forse non nel famigerato parrucchiere. Luogo in cui sappiamo quando la moglie arriva, ma mai quando torna. E, proprio parlando di tagli alla moda e giovanili, andiamo a dare un’occhiata alle ultime tendenze dell’estate 2022.

Per le donne che amano osare

Partiamo nella nostra rassegna con le proposte più audaci dei parrucchieri in quest’estate 2022. Per primo, ecco il cosiddetto “pixie cut”, molto corto, dalle forme geometriche e con un ciuffo sbarazzino e birichino. Per chi vuole mantenere invece un ciuffo un po’ più lungo, la proposta è quella di un taglio scalato, che mantenga appunto il ciuffetto per dare omogeneità a tutta la chioma. Tornando, invece alle nostre Lettrici, che vorrebbe osare di più, perché non provare un taglio corto, con colore biondo, che ricordi la libertà e la gioia tipica dell’estate.

50 anni e non dimostrarli con questi tagli alla moda scegliendo i giusti colori

Molte influencer stanno proponendo sul web il taglio per chi vuole mantenere un capello castano monocromatico. La voglia di cambiare viene da una frangetta molto irregolare, che renda il viso più sbarazzino. Così come alcuni parrucchieri alla moda stanno presentando la classica boule, con un caschetto liscio, corto e arrotondato. La tonalità gialla del miele, romantica, ma non eccessivamente invasiva, per coprire i fili dei capelli bianchi.

La scelta per chi ama i riccioli

50 anni e non dimostrarli con questi tagli giovanili anche per tutte coloro che desiderano il capello riccio. Un’idea per un ricciolo corto, che faccia tendenza, prevede un taglio corto sui lati e maggiormente lungo sopra. Frangetta corta in questo caso soprattutto per coloro che ricercano una maggiore luminosità nei capelli più sottili. Con il classico visetto tondo, ecco che i parrucchieri consiglierebbero quest’estate sempre un riccio un po’ più pieno, ma corto sopra, e decisamente più rasato sui lati. Un modo per cercare di verticalizzare ed eventualmente snellire la forma del viso.

