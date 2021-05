Abbiamo la fortuna di vivere in un paese particolarmente ricco di bellezze naturali. Oltre alle mete famose nel mondo vi sono località meno conosciute dalla bellezza sorprendente. È anche utile sapere che gran parte di queste stupefacenti meraviglie sono visitabili senza spendere un soldo. Se si desidera assistere alla grandezza della natura e lasciare un segno indelebile nella mente andiamo a visitare le cascate del nostro Bel Paese.

Dunque per una vacanza sorprendente, economica ed adatta a tutte le età, questa è la scelta giusta per godere di uno spettacolo mozzafiato.

Ai piedi dello Stivale

Quando si pensa alle cascate il pensiero corre subito verso il nord dello Stivale. Pochi sanno invece dell’esistenza in Calabria della splendida Cascata del Marmarico. Il suo nome deriva da una parola del dialetto locale che significa pesante o lento. Dunque, per trascorrere una giornata diversa dal solito ci si può recare al Parco Regionale delle Serre. Lì avremmo la possibilità di assistere allo spettacolo dell’acqua del fiume Stilaro che si getta dalla roccia con un salto di 114 metri. Una visione davvero suggestiva che lascerà il segno nella memoria di grandi e piccini.

Nel centro Italia

Se ci troviamo invece in Italia centrale, si avrà la possibilità di immergersi nell’acqua calda che sgorga dalle Cascate del Mulino di Saturnia, in Toscana. Ebbene, l’acqua del torrente termale del Gorello fuoriesce ad una temperatura di circa 37,5°. Nella sua discesa crea piccole cascate, chiamate appunto “le cascatelle” dalla gente del luogo. Queste sono intervallate da piscine naturali dove è possibile immergersi. Una località da visitare almeno una volta nella vita.

I più audaci invece possono optare per le “Cascate del Dardagna” che scendono veloci dal Corno alle Scale, in Emilia Romagna. Dall’alto del Santuario della Madonna dell’Acero si può assistere ad uno spettacolo che lascerà senza parole. Si potranno ammirare i sette salti che le acque compiono tra le rocce. Questa la ragione per cui questa meraviglia della natura viene spesso chiamata “le sette cascate”.

Nelle regioni più a Nord

Il Nord dello Stivale conta un numero notevole di cascate. Impossibile non ricordare la più alta d’Italia che è quella della dello Stroppia, in Piemonte. Situata nell’alta Valle Maira offre uno spettacolo da togliere il respiro con l’acqua che scende da un’altezza di 500 metri.

La più inaspettata

Secondo le più influenti riviste del settore, la cascata più curiosa per la sua conformazione si trova in Sardegna. Arrivati a Capo Nieddu si assisterà allo spettacolo incredibile di una cascata nel mare dall’altezza di 40 metri.

Dunque ecco la meta giusta per i più avventurosi, gli amanti del rafting o dell’hydrospeed. Ma anche per coloro che hanno il desiderio di incantarsi davanti alle bellezze che la natura ci offre.

