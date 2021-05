Uno spazio esterno decorato da fiori meravigliosi è certamente un desiderio di molti. Per ottenerlo ci vuole un gran dispendio di soldi e di energie. Ma vi sono dei piccoli trucchetti da seguire che ci permettono dei risparmi stupefacenti. Ebbene ecco tutti i segreti per avere giardini e terrazze da fare invidia senza spendere un capitale

Quali piante scegliere e come prendersene cura

La decisione di quali piante utilizzare per abbellire uno spazio esterno è fondamentale. Dunque optiamo per delle piante perenni e resistenti. Importante è scegliere quelle adatte all’esposizione del nostro giardino o terrazza. Dunque se il sole batte tutto il giorno preferiamo le ortensie.

Per gli angoli invece meno assolati possiamo piantare delle petunie nane che fioriscono da marzo ad ottobre inondando gli spazi di infiniti colori. Non saremmo così costretti a rinnovare gli acquisti ogni anno. Tantomeno non dovremmo spendere per concimi ed antiparassitari. Per favorire la crescita dei nostri arbusti possiamo utilizzare gli scarti di cucina. Fondi di caffè, bucce di banana, acqua di cottura delle verdure, gusci di uovo sono alleati formidabili per dare vigore alle coltivazioni. Nei mesi più caldi, dove il rischio di attacchi parassitari è maggiore, vaporizziamo una soluzione di acqua e sapone di Marsiglia o aceto.

La scelta degli arredi

Guardandoci intorno scopriremo di avere risorse incredibili per arredare al meglio il nostro giardino o terrazzo senza spendere un soldo. Possiamo spostare all’esterno pezzi di arredamento che non adoperiamo più in casa. A seconda del materiale di cui sono fatti li tratteremo in maniera diversa per preservarli dalle intemperie. Dunque se mettiamo fuori vecchie sedie e tavoli di legno abbiamo due opzioni. Se li posizioniamo al coperto, sotto un patio o sotto una tenda saranno ben riparati. Altrimenti possiamo, solo la prima volta, trattarli con prodotti impermeabili.

In questo modo l’acqua piovana scivolerà via dai mobili senza rovinarli. Ferro battuto e plastica invece sono materiali che ben si adattano alle diverse temperature e ad eventuali temporali. Vecchi oggetti di questi materiali danno un tocco vintage unico e creano un’atmosfera calda. Possiamo ricoprire le sedute con vecchi cuscini. Altrimenti basterà della gomma piuma rivestita di stoffe avanzate da tende o lenzuola dismesse per dare un tocco di classe.

Ecco dunque svelati tutti i segreti per avere giardini e terrazze da fare invidia senza spendere un capitale.

