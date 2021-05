Il Bonsai è una pianta che ha bisogno di poche cure e d’estate è consigliata spostarla all’aperto. Ma non ama il sole diretto, va posta all’ombra e deve essere sempre innaffiata. Quale può essere considerato l’errore comune che molti commettono causando una caduta improvvisa delle foglie del bonsai e che non bisogna assolutamente fare? Il motivo della caduta improvvisa delle foglie è dovuto ad uno squilibrio idrico. Ma vediamo nel dettaglio le cause.

L’errore comune che molti commettono causando una caduta improvvisa delle foglie del bonsai e che non bisogna assolutamente fare

Questa pianta ha bisogno per tutto l’anno di un terreno umido ma non inzuppato d’acqua. Deve essere innaffiato quando il terriccio è asciutto e bisogna mantenere il giusto equilibrio di umidità.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Per innaffiare il bonsai esiste un annaffiatoio specifico. Di solito è con caduta a pioggia. Inoltre, permette di innaffiare la pianta delicatamente sul terriccio senza creare contraccolpi o buchi.

Nei mesi estivi è consigliato rinfrescare la chioma con spruzzi di acqua nebulizzata. La nebulizzazione sulle foglie è molto utile perché l’umidità rimane più a lungo.

Quindi, se ci si accorge di non aver annaffiato il bonsai e poi si annaffia con abbondante acqua, le foglie cadono tutte giù. Ma il bonsai si rimetterà presto se trattato con le giuste attenzioni.

Un brusco cambiamento di clima

Un altro fattore che può causare la caduta improvvisa di tutte le foglie è un brusco colpo di freddo. Un brusco cambiamento di clima stressa la pianta e le foglie cadono. Quindi, bisogna fare attenzione a non aprire le finestre nei pressi del bonsai.

È consigliato tenere un ambiente pulito e purificato, esiste una pianta che purifica l’aria di casa tutto l’anno ma bisogna fare attenzione alla coltivazione ed evitare che si ammali

Il bonsai deve essere concimato da marzo a giugno e da settembre ad ottobre. Quando le temperature diventano calde è meglio non concimare, evitare nei mesi di luglio e agosto. Anche nei mesi di novembre fino a febbraio è sconsigliato per il troppo freddo.