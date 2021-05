Come si vede chiaramente dal grafico, questa settimana potrebbe segnare l’inizio del ribasso delle azioni CIR. Le quotazioni, infatti, dopo aver raggiunto e superato in chiusura di settimana la forte resistenza in area 0,508 euro, questa settimana potrebbero ritornarci sotto dando un forte segnale ribassista. La chiusura del 21 maggio, quindi, potrebbe avere un forte impatto sull’andamento del titolo.

Che il momento sia abbastanza delicato è anche visibile sul time frame mensile. Le quotazioni, infatti, hanno quasi raggiunto il I obiettivo di prezzo in area 0,524 euro e, quindi, potrebbero subire un contraccolpo ribassista. La profondità di questo possibile andrà valutata nel momento in cui si dovesse concretizzare. L’obiettivo più probabile dell’eventuale ritracciamento, però, si trova in area 0,4 euro.

Al rialzo, invece, gli obiettivi sono quelli indicati in figura e nel lungo periodo potrebbero portare a un apprezzamento di oltre il 60% rispetto ai livelli attuali.

Dal punto di vista dei fondamentali il titolo CIR non è messo benissimo. Qualunque sia l’indicatore utilizzato, infatti, il titolo risulta essere sopravvalutato. Non sono dello stesso parere gli analisti che hanno un giudizio medio comprare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione del 25% circa.

Questa settimana potrebbe segnare l’inizio del ribasso delle azioni CIR: Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo CIR (MILCIR) ha chiuso la seduta del 19 maggio in ribasso dello 1,76% rispetto alla seduta precedente a quota 0,503 euro.

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Time frame mensile

Approfondimento

