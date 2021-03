Investire sul mattone è ancora il modo migliore per salvaguardare il proprio capitale. In passato si doveva avere un bel gruzzolo per poterselo permettere. Oggi basta solo 1 euro e nessun deposito a garanzia per acquistare una casa in Italia, ecco dove e come.

Sempre più spesso spuntano notizie di case in vendita a prezzi irrisori. Sembra che l’Italia intera stia liquidando gran parte delle abitazioni. In realtà non è così. Solitamente, quando si presentano occasioni di vendita a prezzi bassissimi, viene richiesto un deposito. Questo rappresenta la garanzia che si svolgano lavori di ristrutturazione dell’immobile acquistato in tempi brevi.

Questa volta per acquistare una casa non è necessario disporre alcuna somma aggiuntiva oltre al prezzo di acquisto della stessa. Dunque basta solo 1 euro e nessun deposito a garanzia per acquistare una casa in Italia, ecco dove e come.

Dove e come

Le abitazioni in vendita sono situate in Basilicata, una splendida regione al centro dello Stivale. Il comune è quello di Laurenzana. Un paese di origine medievale che oggi conta circa 1800 abitanti. Le case in vendita sono di diverse metrature. La più piccola misura 40 metri quadri, mentre la più grande arriva fino a 150. Le mura sono antiche, fatte in mattoni, con archi e barconi in ferro battuto. Gli appartamenti si possono trasformare in fantastiche unità abitative. In alternativa si adattano perfettamente ad un restyling che le converte in B&B o in boutique hotel. Queste sono le opzioni maggiormente richieste dai turisti di oggi giorno, tanto italiani quanto stranieri.

Le attrazioni turistiche a Laurenzana non mancano. Fra le più famose vi è il Castello medievale. Questo sorge su una rupe al centro del paese. Un monumento ricco di storia. Il castello è avvolto da una coltre di magia. La sua stessa origine è legata a una leggenda. Il castello ha ospitato infatti i monaci basiliani eremiti. Si è trasformato poi in una roccaforte araba ed a lungo è rimasto feudo dei Normanni. È una meta che attrae ogni anno numerosi turisti.

Se si è interessati ad investire 1 euro del proprio capitale per l’acquisto basterà scrivere a questo indirizzo: comunelaurenzana@rete.basilicata.it. Difatti, basta solo 1 euro e nessun deposito a garanzia per acquistare una casa in Italia, ecco dove e come.

Approfondimento

