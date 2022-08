Siamo finalmente arrivati ad agosto, il mese che da sempre è sinonimo di mare e vacanze. Moltissimi di noi hanno già prenotato le ferie e si stanno preparando alla partenza. Ma c’è anche chi odia programmare e si affida alla rete per trovare le migliori occasioni per spendere poco e partire all’ultimo momento. Oggi gli esperti di ProiezionidiBorsa proveranno a dare alcuni suggerimenti utili proprio per questi ultimi. E per una vacanza last minute ad agosto possiamo scegliere questi 2 borghi incastonati nella meravigliosa Calabria. Due piccole perle assolutamente da scoprire.

Scilla ha alcune delle spiagge più belle d’Italia

La Calabria è una delle regioni italiane più belle e sottovalutate. Ed è un errore enorme perché nasconde luoghi veramente magici sospesi tra mare e colline incantevoli. Uno dei borghi che non possiamo perderci per una vacanza low cost economica è sicuramente Scilla, antico paesino a picco sulla Costa Viola.

Se amiamo il mare e le spiagge ci entrerà nel cuore. Nei dintorni di Scilla possiamo ammirare Marina Grande, piccolo litorale protetto dalle rocce con un mare cristallino perfetto per le immersioni. E a pochissima distanza ci sono la Cala delle Rondini e Punta Pacì. Due spiagge in cui l’intervento dell’uomo è ridotto al minimo e in cui riscoprire la bellezza del contatto con la natura.

Cosa fare a Scilla e nei dintorni

Scilla non è solo mare, calette incontaminate e spiagge da sogno. Tutti da scoprire sono anche il centro, ricchissimo di antichi monumenti e meraviglie architettoniche, e l’imponente Castello Ruffo. Una fortificazione che risale addirittura al terzo secolo prima della nascita di Cristo.

Meravigliosi anche i dintorni del borgo. Le Grotte di Tremusa e il Parco dell’Aspromonte daranno pane per i denti a chi ama le escursioni e il trekking.

Per una vacanza last minute ad agosto questi 2 borghi sono imperdibili

Il secondo borgo calabrese perfetto per questi giorni di vacanza è Pizzo Calabro. Questo piccolissimo paesino da meno di diecimila abitanti è famoso nel Mondo per la sua cucina. In particolare per il Tartufo, un particolarissimo gelato con tanto di ricetta segreta. E i dolci non sono l’unica prelibatezza. Tutti da gustare anche i prodotti ittici della zona, gli affettati e le specialità casearie.

Tra una mangiata e l’altra dobbiamo trovare il tempo di ammirare le incredibili spiagge di Pizzo. Tra le più belle ci sono quella di Pedigrotta, perfetta per i bambini, quella della Stazione e quella di Pizzo Marina.

Se, infine, siamo appassionati di storia la nostra meta sarà il Castello Aragonese. È proprio qui che terminò la sua vita Gioacchino Murat, sovrano di Napoli. Una costruzione a spiovente sul mare che ci regalerà un panorama che lascia senza fiato.

