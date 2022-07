La Puglia è una delle mete turistiche più ambite da italiani e viaggiatori stranieri. Luoghi magici come il Salento e località famose, come Alberobello e Gallipoli,sono davvero imperdibili. L’unico problema è che, in questo periodo, sono invase dai turisti. Il sovraffollamento, però, non dovrebbe farci desistere dal visitare questo meraviglioso territorio. E se cerchiamo una meta tranquilla per le vacanze in Puglia, l’oasi naturale che stiamo per presentare potrebbe davvero fare al caso nostro. Basti pensare che è uno dei luoghi in cui ricaricano le energie stelle dello spettacolo come Vasco Rossi e Anna Tatangelo.

La Riserva Naturale Stornara è uno dei luoghi più magici d’Italia

Amiamo i luoghi tranquilli, la natura incontaminata e il mare? C’è un luogo in Italia che mette insieme tutto questo e che possiamo inserire di diritto tra i parchi naturali più belli dello Stivale. Stiamo parlando della Riserva Naturale Stornara, situata a metà tra Puglia e Basilicata e affacciata sulla splendida Costa Ionica.

Stornara è un vero e proprio paradiso di natura al suo massimo splendore. Visitandola, ci troveremo davanti a uno spettacolo fatto di spiagge meravigliose e acque cristalline incastonate nella tipica vegetazione mediterranea. E non sono le uniche attrazioni. Spostandosi nel cuore della riserva troveremo laghetti, piccoli corsi d’acqua e piante centenarie.

Ma soprattutto un’oasi naturale in cui regna la pace, perfetto se vogliamo passare una vacanza fuori dal caos delle rotte turistiche.

E c’è anche un altro motivo per visitarla. Se amiamo il birdwatching, la Riserva ci regalerà enormi soddisfazioni. Il nome “stornara” deriva proprio dagli stormi di uccelli che arrivano ogni anno nell’oasi. Se siamo fortunati potremmo ammirare specie meravigliose come gli aironi e i germani reali.

Per le vacanze in Puglia questa oasi amatissima dai vip è la meta di mare perfetta

Se pensiamo di annoiarci durante la visita alla Riserva Naturale di Stornara ci stiamo sbagliando di grosso. Le spiagge meravigliose e le acque bassissime e cristalline ci faranno innamorare, e sono perfette anche per i bambini.

In più, se amiamo l’attività fisica, abbiamo a disposizione un centro nautico attrezzatissimo in cui divertirsi con escursioni e sport da spiaggia. E tra una partita e l’altra avremo anche la possibilità di ricaricare le energie nei centri specializzati in talassoterapia.

Nessun problema anche per quanto riguarda il pernottamento. All’interno della riserva ci sono alberghi e strutture ricettive di vari livelli e adatti a tutte le tasche.

