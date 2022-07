Durante l’anno probabilmente abbiamo poco tempo da dedicare a noi stessi e ai nostri cari. Ogni occasione è buona, però, per stare insieme. Una semplice passeggiata al parco o una serata al cinema e poi in pizzeria, in inverno, possono regalare belle emozioni. Quando termina la scuola e si avvicinano le ferie, sorge l’esigenza di programmare un bel viaggio. Chi ha dei bambini in famiglia spesso sceglie delle mete adatte soprattutto a loro.

Fortunatamente in Italia e all’estero ci sono dei posti belli da visitare anche con i piccoli di casa. L’estate è la stagione in cui si desidera di solito andare al mare. Se, però, si vuole trascorrere qualche giorno in montagna al fresco, non saremo delusi.

Alcune proposte

Una delle Regioni più gettonate per una vacanza in montagna in inverno è il Trentino Alto Adige. In estate può regalare ugualmente delle esperienze entusiasmanti. Ad esempio, con i bambini si possono fare delle belle escursioni nella natura con delle guide. Ci si può anche iscrivere ad iniziative particolari. In alcune malghe, infatti, si potrà vivere la vita d’alpeggio mungendo le mucche, assistendo alla preparazione dei formaggi e altro.

Sempre in Trentino, un altro luogo da vivere in famiglia sarebbe il Lago di Ledro. Qui, sarebbe possibile fare il bagno, noleggiare pedalò o canoe e anche biciclette. Si possono percorrere bei sentieri anche a piedi per andare a vedere torrenti e cascate. Nei dintorni si potrebbe visitare il museo delle palafitte e mangiare nei rifugi. Gli appassionati di fotografia e birdwatching troveranno la zona adatta a queste attività.

Per una vacanza in montagna d’estate coi bambini ci sono laghi, parchi e questi altri bei posti dove andare

Ci sono anche altre destinazioni in cui andare con la famiglia, tra tante c’è il Tirolo, sulle Alpi austriache. Tra montagne spettacolari, ci sono dei laghi balneabili. Ad esempio, il Lanser See, a ridosso di boschi e prati, è ideale per trascorrere delle ore di relax. Un altro è il Natterer See, dove si possono fare sport acquatici, praticare il tennis e fare altre attività. Ci sono pure divertimenti per i bambini. Sempre nel Tirolo, c’è il Triassic Park, parco dedicato ai dinosauri, che piacerà ai piccoli. Un altro è Area 47, un parco acquatico con scivoli, trampolini e altre attrazioni.

Nel Tirolo si possono ammirare anche torrenti, gole e cascate. Si possono raggiungere a piedi attraverso sentieri e ponti. In Piemonte, infine, ai piedi del Monte Rosa c’è la Valsesia, con le antiche case di legno del popolo Walser. In questo luogo si possono percorrere tanti sentieri nella natura, ammirando montagne e anche il fiume Sesia.

