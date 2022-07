Ogni Regione italiana ha dei tesori preziosi da scoprire. Alcuni sono famosi, altri meno, tutti meritano comunque di essere conosciuti e possibilmente visti da vicino. Se si abita nel Nord d’Italia o si vuole programmare una breve vacanza anche con i bambini in questa zona, sarebbero da vedere tante bellezze. Cominciamo con il lago di Garda.

Noto tra i bambini per Gardaland, questo territorio offre molti spunti per delle giornate di relax. Si può prendere il sole presso il lago, andare in barca o fare surf. Si può anche visitare il Vittoriale degli Italiani, un complesso magnifico di edifici legato al poeta e romanziere Gabriele D’Annunzio, presso Gardone Riviera. Quest’opera suggestiva è aperta alle visite.

Altra attrattiva nelle vicinanze è Sirmione, sempre in provincia di Brescia, rinomato centro termale. Oltre al lago di Garda, spostandoci si può visitare la famosa Verona, con Piazza delle Erbe, l’Arena e la casa di Giulietta. Suggestive anche le Arche scaligere. Una passeggiata per le sue vie regalerà momenti di relax e l’occasione per fare un po’ di shopping.

Due leggende legate tra loro

Si racconta che il famoso poeta e drammaturgo inglese William Shakespeare, in giro per il Veneto, un giorno visitò Bussolengo, nel veronese, e conobbe la storia di San Valentino. In particolare fu colpito dalla leggenda del contrastato amore tra Sabino, centurione romano, e Serapia, giovane cristiana. I due poterono per poco tempo realizzare il loro desiderio di unirsi in matrimonio grazie proprio a San Valentino.

Shakespeare, com’è noto, scrisse la tragica storia di Romeo e Giulietta e in molti pensano che abbia tratto ispirazione da quell’antica leggenda.

Oltre al lago di Garda e Verona in 3 giorni di relax sono da vedere questi 2 posti particolari

A Bussolengo, chiamata anche “città dell’amore eterno”, il santo patrono degli innamorati è protettore della città e si può visitare una chiesa risalente al XIV secolo a lui dedicata.

Altra attrazione è villa Spinola. La parte più antica è la torre colombara, del XIII secolo, mentre il resto dell’edificio è del Quattrocento. La posizione della villa permette di godere di un bel panorama.

Vicino a Bussolengo si trova il Parco Natura Viva. Un giro con i bambini sarà davvero l’ideale alla fine di una vacanza nel veronese. In strutture simili è sempre bello vedere tanti animali. La missione principale è quella di salvaguardarli e conservare la loro biodiversità. Nel parco si potranno ammirare, tra tanti, i dolci alpaca, gli asini, le antilopi e degli uccelli rapaci, come l’avvoltoio.

