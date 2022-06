La Val di Non è uno dei capolavori naturalistici italiani più invidiati all’estero. Scegliere dove andare in una zona così ricca di meraviglia non è facile. Ma ci sono alcuni posti assolutamente imprescindibili da vedere quando ci si reca qui per una vacanza fuori dagli schemi. Il Trentino è una delle regioni italiane più belle e più ricche dal punto di vista naturalistico. Un esempio lampante è il Lago di Tovel, circondato dai boschi e dalle Dolomiti. Un paesaggio spettacolare, impreziosito dai sentieri sulle montagne, che fanno letteralmente innamorare.

Sempre rimanendo nell’ambito dei laghi, non si può dimenticare il Lago Smeraldo. Una stupenda passeggiata che risale dal paese di Fondo su per il Canyon del Rio Sass. Ci si può arrivare anche in macchina, ma la reale bellezza di questo luogo si coglie solo andando a piedi, godendosi l’acqua meravigliosa e scrosciante tra le rocce e il paesaggio che si apre all’improvviso. Al confine con l’Alto Adige si trova il Lago di Tret, a più di 1.600 m di altezza. Uscendo dal bosco, si resta incantati di fronte allo spettacolo delle acque cristalline di questo specchio d’acqua. Come il Lago Smeraldo, anche quello di Tret è stupendo in ogni stagione dell’anno.

Chiude la carrellata dei laghi del Trentino uno sguardo sui laghi di Coredo e di Tavon. Per arrivare qui si percorre il cosiddetto Viale dei sogni, una passeggiata nel bosco indimenticabile. Qui è il posto perfetto per portare anche i bambini, che possono giocare e correre in tutta sicurezza. Nelle vicinanze c’è anche il Santuario di San Romedio.

Per una vacanza fuori dagli schemi ecco cosa vedere in Val di Non anche con i bambini in luoghi meravigliosi

Ma il Trentino non è fatto solo di laghi. Ci sono anche dei luoghi meravigliosi da visitare costruiti dall’uomo. Ne è un esempio quello appena citato, l’Eremo di San Romedio, che sorge a pochi chilometri da Sanzeno. Sorge arroccato tra due Canyon ed è immerso nei boschi, su uno sperone di roccia alto 70 m. Allo stesso modo bisogna visitare il castello Thun, maestoso con i suoi giardini. Pensare che una struttura di questo genere si trovi in Trentino sembra impossibile: quasi uscito dalle fiabe della principessa Sissi, il castello è pronto ad accogliere i visitatori e i curiosi e a regalare loro un sogno. Restando in tema di castelli, in Trentino il più alto è quello di Altaguardia, nella Val di Bresimo. Sorge a 1.280 m e mostra, dalle sue finestre, un panorama unico in tutta Italia.

Chi preferisce gli spettacoli naturali, invece, non può dimenticare il Monte Peller. Salirvi non è semplicissimo, ma i paesaggi che può regalare sono davvero incredibili in ogni stagione. C’è anche una camminata più semplice che gira attorno al monte, che si può affrontare per scoprire le bellezze di questi luoghi.

Approfondimento

In Trentino non solo per le Dolomiti e sciare o fare trekking, ma anche per gustare questo piatto prelibato