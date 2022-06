Gli italiani che cercano una meta particolare per le vacanze estive potrebbero essere soddisfatti da una vera gemma presente in Trentino Alto Adige. La strada per arrivarci potrebbe essere un po’ tortuosa, ma ne vale assolutamente la pena. Acqua cristallina e un cammino da togliere il fiato aspetta il turista avventuroso che vorrà scoprire per le vacanze 2022 questo stupendo lago. Si tratta di un lago panoramico molto bello, dove raramente è possibile persino vedere degli orsi. Basta prendere il sentiero che porta in questo luogo incontaminato, che è lungo parecchi chilometri ma agevole per tutti. Si può parcheggiare vicino al lago, ma il consiglio è di circumnavigarlo in tutta la sua dimensione.

Questa meraviglia nascosta nei monti alto atesini si chiama lago di Tovel e, secondo molti, è un vero angolo di Maldive in Trentino. Per arrivarci si può parcheggiare al secondo parcheggio e poi camminare circa una mezz’ora per arrivare al lago. Si tratta di un cammino un po’ in salita, ma il lago bellissimo con i suoi colori e i suoi riflessi sarà in grado di donare emozioni mai provate prima. Il consiglio è di portare con sé un buon panino da mangiare in riva al lago, magari anche con la famiglia e i bambini.

Per le vacanze 2022 questo stupendo lago in Trentino è un angolo di Maldive con acqua cristallina e sabbie d'oro

Questo lago, immerso nel silenzio della natura, tempo fa, diventava rosso a causa di alcune alghe. Oggi, questo fenomeno è praticamente scomparso, ma è rimasta intatta l’atmosfera di silenzio e relax. Il lago di Tovel è un luogo da favola, immerso nella natura, con colori fantastici che donano davvero una pace dei sensi fenomenale. A differenza del sentiero per arrivarci, la passeggiata che lo circumnaviga è molto agevole e indicata anche per i bambini. L’impatto emotivo è fortissimo, in tutte le stagioni dell’anno. D’inverno le anse del fiume. su cui non batte il sole, gelano e regalano panorami da nord Europa.

D’autunno, i colori di piante e alberi si riflettono sull’acqua cristallina creando tavolozze mai viste. L’estate, invece, è il regno dei giocatori che vogliono concedersi anche un bagno nelle insenature più nascoste, dove il blu del cielo di montagna si fonde con quello dell’acqua.

In cima al percorso raggiungibile in auto c’è l’ingresso dello Chalet, dove ci si può fermare per rifocillarsi. L’auto si può lasciare anche nei dintorni del paese di Tuenno, per poi muoversi a piedi per circa 4 km. È un luogo veramente incantato, soprattutto se si becca una giornata con il meteo favorevole. Scorci incantevoli aspettano gli escursionisti che vorranno dedicarsi al giro del lago, immerso nel verde e nella natura.

