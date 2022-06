All’inizio di luglio sarà questa la classifica dei segni benedetti dalle stelle che trionferanno baciati da Venere e Mercurio

Cambia mese, l’estate è ufficialmente arrivata e anche le stelle reagiscono di conseguenza. Venere e Mercurio sono nel segno dei Gemelli, quindi si aprono le danze alle scappatelle estive. C’è voglia di divertirsi e di osare. All’inizio di luglio sarà questa la classifica, con molti segni interessati da grandi attività.

Vergine. Questa settimana le nevrosi tipiche del segno verranno a galla. Anche per questo, si risulterà particolarmente antipatici e sarà difficile fare comunella con gli amici.

Pesci. A farla da padrona saranno le paranoie. Nervosismo al massimo: attenzione a mantenere la calma ed evitare scontri.

Cancro. Un altro segno che sarà preda dei suoi difetti: la sensibilità sarà alle stelle e questo renderà difficile anche le giornate più serene.

Capricorno. Questa settimana il segno del Capricorno sembra giocare nel campionato delle lamentele. Ma attenzione, perché troppi brontolii fanno sicuramente da sfogo, ma allontanano dagli amici.

Sagittario. Anche questo segno sarà nella spiacevole situazione di voler evitare a tutti costi il contatto umano. La presenza in opposizione di Venere e Mercurio si farà sentire.

Toro. Settimana di transizione. Venere ha abbandonato il segno e le sfide possono sembrare insormontabili, ma con un po’ di perseveranza e un po’ di pazienza si possono superare. Il desiderio di romanticismo, però, è destinato a restare disatteso, almeno per ora.

Scorpione. Momento favorevole per riconquistare un amore perduto. Lo scorpione vorrà sfoggiare tutte le sue qualità comunicative e intellettuali, cosa che alla fine si potrebbe tradurre in un piacevole incontro di sensi.

Bilancia. Marte è ancora in opposizione, ma questa condizione astrale dovrebbe terminare la prossima settimana. Questo vuol dire che l’amore tornerà ad essere una chiave centrale.

Ariete. Al contrario della bilancia, qui l’influenza di Marte sta per terminare, come anche la sensazione di estrema sensualità di cui l’Ariete si è convinto. Rivoluzioni sentimentali in vista.

Leone. Una condizione astrale fantastica, con Venere, Marte e Mercurio tutti favorevoli. Sarà un inizio d’estate esplosivo con tutta questa energia: feste, grandi amori e passioni brucianti aspettano dietro l’angolo.

Acquario. Grande fortuna per questo segno, il cui fascino sarà fuori misura. Amore, soldi, occasioni: l’acquario non si farà sfuggire nulla.

Gemelli. Questo segno è il re dello zodiaco della settimana. Pronto a conquistare il Mondo con il suo carisma, non mancherà di mettersi in mostra, ma senza risultare arrogante. Anzi, i nati sotto questo segno saranno addirittura ammirati.

