Sappiamo bene quanto sia necessario trascorrere un po’ di tempo lontani dagli impegni. Ricaricarci è piacevole in località belle e ricche di attrattive. L’Italia può soddisfare tanti desideri di chi la sceglie come meta per le vacanze. Tante città hanno luoghi di interesse e in estate offrono spettacoli di vario genere.

Chi preferisce, invece, un contatto con la natura ha l’imbarazzo della scelta. I laghi italiani sono belli da vivere in ogni stagione e molti si trovano vicino a montagne con boschi e prati. Ci sono anche tanti agriturismi in campagna dove trascorrere momenti rilassanti anche con i bambini.

Se si desidera la classica vacanza al mare e stare tranquilli evitando posti affollati, in ogni Regione italiana ci sono spiagge poco conosciute. Ora ne scopriremo alcune vicine a patrimoni UNESCO.

Una meta in Sardegna

Rilassarsi al mare significa soprattutto prendere il sole e nuotare. Nelle località balneari, però, si potrebbero praticare alcune attività entusiasmanti. Prendiamo ad esempio Valledoria in Sardegna. Questa località vicino Sassari offre al turista la possibilità di godere di alcune spiagge bianche e di un mare pulito e azzurro. In quella detta San Pietro e in altre si possono praticare windsurf e kitesurf. Nella zona c’è pure una laguna dove sostano tanti tipi di uccelli, come gli aironi, e si può praticare il birdwatching. Sarebbe anche luogo ideale per snorkeling, kayak e varie escursioni.

Valledoria si trova in provincia di Sassari. La sua Faradda di li candareri, la Discesa dei candelieri per la festa della Madonna Assunta, è patrimonio immateriale dell’umanità UNESCO.

Per una vacanza al mare economica queste 3 spiagge poco conosciute sono tra le più belle d’Italia e sono vicine a patrimoni UNESCO

Altre meraviglie tutte da scoprire si trovano in ogni parte d’Italia. Se ci troviamo in Basilicata, visitare i Sassi e il Parco delle chiese rupestri, altro patrimonio UNESCO, è quasi un obbligo oltre che un piacere. Basti pensare alla città di Matera.

Per quanto riguarda la balneazione, Marina di Maratea offre diverse opzioni. Una spiaggia tra tante è piccola e graziosa e si trova sul mar Tirreno. Parliamo di Cala Ficarra. Il nome forse deriva dalla pianta del fico. La spiaggia però è anche chiamata “d’a scala” perché per accedervi un tempo c’era una scala scavata nella roccia. Questo posto incantevole si trova proprio tra due rocce.

Spostandoci in Puglia, da visitare la Foresta Umbra nel Parco nazionale del Gargano. Le sue faggete sono patrimonio dell’umanità. Oltre a diverse specie vegetali si trovano uccelli e animali selvatici. Nel Gargano, in provincia di Foggia, si potrebbe scegliere di andare al mare a San Menaio. A ridosso di una pineta si apre questa spiaggia sabbiosa bagnata dall’Adriatico. Ci si può rilassare e nuotare oppure si possono esplorare meravigliose calette nelle vicinanze.

Restando in Italia per una vacanza al mare economica possiamo scegliere tra tante località, tra cui queste in Sardegna, Basilicata e Puglia.

Lettura consigliata

Potremo visitare questi antichi borghi siciliani unici al Mondo spendendo poco e godendo di un mare cristallino, deliziosi piatti tipici e ottimo vino