Non tutti avranno avuto il tempo e le energie per stabilire dove andare in vacanza quest’estate. Alcuni hanno addirittura rinunciato, perché effettivamente organizzare un viaggio ad agosto può essere dispendioso. Viaggiamo con il pensiero e vorremmo trovarci in qualche isola sperduta nell’oceano, oppure in un lido esclusivo in Toscana o Croazia. Ma poi apriamo gli occhi, pensando che con un basso budget probabilmente l’unico posto che potremo permetterci sarà il lido più vicino a casa. Le famiglie di fatto devono pensare ad ottimizzare le spese e chissà quanto potrebbe costare una vacanza al mare per tutti. Ma anche i giovani, e le coppie, vorranno risparmiare, senza però rinunciare a qualche giorno al mare. Per questa ragione non dovremo rinunciare al mare limpido, solo scegliere delle località che, rispetto ad altre, sono più convenienti.

Per una vacanza al mare 3 mete economiche per giovani, coppie e famiglie

Un posto che sembrerebbe accontentare tutti, bambini, giovani e coppie innamorate, è Malta, un’isola meravigliosa, vicino l’Italia. Da Roma ci vogliono soltanto 1 ora e 20 minuti d’aereo, oppure potremmo spendere la metà se arriviamo con il traghetto, che parte da varie località. Il costo medio della vita, compreso gli alloggi e il cibo, è nettamente inferiore rispetto all’Italia, soprattutto se non scegliamo zone troppo turistiche. I ritmi lenti scandiscono l’isola, immersa tra mare, natura e campagna, ma non mancano attrazioni culturali importanti, che raccontano la storia antica di questo luogo incantato. Non esistono solo casinò, Malta è un luogo di divertimento per i giovani, dove è possibile trovare tranquillità e pace, in una cornice romantica e particolare.

In Spagna, nella costa Blanca, sorge un borgo di pescatori, Benidorm, a circa 160 km da Valencia. Oggi è un luogo abbastanza conosciuto, grazie anche alle sue grandi spiagge ed al mare caldo e limpido, di fatto è una meta turistica. Giovani e coppie potranno divertirsi tra sport acquatici, locali e pub, le famiglie risparmieranno scegliendo spiagge meno affollate, hotel, o case vacanze in offerta.

Le mete per chi vuole restare in Italia

Chi non vuole varcare i confini, e rimanere in Italia, potrebbe organizzare una vacanza da sogno nella zona del Salento. Tutto il Mondo conosce le potenzialità di questa bellissima meta e non sono a pochi a sceglierla. Il mare non ha bisogno di presentazioni, rimarremo a bocca aperta, credendo di essere alle Maldive, per non parlare dei chilometri infiniti di sabbia fine. Prenotiamo alberghi o case non troppo vicino al mare, se vogliamo risparmiare, magari a Ugento, Otranto o Melendugno. Approfittiamo invece delle sagre e fiere organizzate in estate per mangiare bene a prezzi bassi.

Dunque, per una vacanza al mare 3 mete economiche da scegliere per organizzare un viaggio adatto a tutta la famiglia o ai giovani.

