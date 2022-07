Sarà capitato a molti di noi di incontrare qualcuno che chiede con curiosità a quale segno zodiacale apparteniamo. Durante una conversazione molte persone sono propense a chiedere il segno, non solo perché potrebbe essere un argomento per rompere il ghiaccio, ma anche per capire altri aspetti. In una fase iniziale di conoscenza, se siamo in cerca della nostra anima gemella, la costellazione potrebbe rivelare alcune caratteristiche. Anche noi, per passatempo e curiosità, spesso andiamo a spulciare le qualità e i difetti del segno per comprendere al meglio il carattere. Ovviamente si tratta di linee guida che possono variare da persona a persona, ma esisterebbero delle caratteristiche principali. Potremmo, quindi, avere un’idea generale sulle possibili affinità o antipatie, relative ad esempio ad un segno di aria o di fuoco.

Sarebbero i segni più forti dello zodiaco e tra i più gelosi e affascinanti

Se siamo alla ricerca di personalità forti, tenaci e risoluti, sul podio troviamo sicuramente il segno di Terra del Capricorno. Coloro che nascono in pieno inverno, a cavallo del periodo natalizio, sono dominati dal freddo glaciale, che gli serve per proteggersi. Una corazza che serve per abbattere ogni ostacolo e problema con estrema audacia e fermezza. È un segno maturo e consapevole, sa che per ottenere dei successi sono indispensabili i sacrifici. Maschera la forza d’animo con la freddezza e la rigidità, sa anche essere carismatico, ma solo con pochi eletti. Le affinità più probabili sarebbero con Acquario, Bilancia e Cancro.

Ugualmente forte, ma in modo diverso, lo Scorpione, dalle mille sfaccettature, è un leader senza pari. A volte potrebbe manifestare la propria passionalità e fermezza con troppa enfasi e durezza. Moralmente è impeccabile, ci tiene a svolgere ogni attività con precisione e serietà. Nonostante non sia il massimo in termini di dolcezza e romanticismo, sa dare il giusto valore alle cose, magari diventando geloso.

Altre caratteristiche

Capricorno e Scorpione sarebbero i segni più forti dello zodiaco, mentre quelli che potrebbero essere tra i più gelosi e possessivi c’è l’Ariete. Un segno fiero che nasconde paure e incertezze, e che sa trasmettere l’amore e la riconoscenza verso il proprio partner, ma estremamente vulnerabile. Il terrore del tradimento lo paralizza perché orgoglioso e fiero delle proprie qualità e consapevole di essere affascinante. Effettivamente è un segno molto passionale e sono dei dominatori pronti ad afferrare la propria preda.

Forte, geloso ma molto attraente e seducente è il Leone, orgoglioso e fiero, gli piace brillare ed essere al centro delle attenzioni. Ma quando qualcosa va storto e non riceve complimenti diventa furioso e lo percepisce come un affronto. Passionale e un po’ esibizionista sarà molto difficile resistergli, grazie anche all’estrema positività che trasmette con il suo ottimismo.

