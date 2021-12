Quando si è raffreddati può diventare molto utile anche bere la tisana giusta. Una buona bevanda calda, preparata con ingredienti specifici, potrebbe aiutare non solo a decongestionare ma anche ad accelerare il processo di guarigione.

Inoltre, una bevanda di questo tipo potrebbe anche aumentare le difese immunitarie, portando così una sorta di scudo naturale contro il freddo dell’inverno.

Quella che presenteremo oggi è anzitutto molto gustosa: ne vanno pazzi tutti quelli che la assaggiano. Non è difficile da preparare, è economica e stupirà sapere che per una tisana del benessere contro il raffreddore di stagione bastano pochissimi ingredienti facili da trovare in casa.

Anzitutto, vediamo gli ingredienti per due persone. Occorrono 600 ml di acqua, due cucchiai abbondanti di bacche di rosa canina, un dito di zenzero grattugiato, tre belle fette di limone biologico, cioè non trattato con pesticidi. Il procedimento è semplicissimo.

Pochi semplici passaggi

Come prima cosa dobbiamo bollire l’acqua.

Nel mentre, sistemiamo in una teiera di vetro o di ceramica gli ingredienti. L’acqua bollente va versata direttamente sugli ingredienti, poi bisogna coprire il tutto per evitare che le sostanze benefiche si disperdano nell’ambiente. Va lasciata in infusione per almeno 15 minuti.

A questo punto l’acqua, con gli ingredienti all’interno, sarà diventata di un rosso vivo, denso. Sarà profumatissima. È quasi pronta per essere bevuta: bisogna prima filtrarla con un colino. Ma quali sono i benefici di questa bevanda?

Se bevuta tre volte al giorno, grazie al suo alto potere fluidificante, antinfiammatorio e antidolorifico, la tisana potrebbe aiutare a rilassare il sistema nervoso spesso messo a dura prova dai malesseri stagionali come il raffreddore.

Le bacche di rosa canina e lo zenzero sono gli ingredienti principali che donano a questa bevanda le sue proprietà benefiche.

Le bacche, in particolare, sono una miniera d’oro. Contengono elevati quantitativi di vitamina C, sono ricche di flavonoidi antiossidanti, possono essere un antidiarroico naturale e dunque utili per aiutare a prevenire anche malesseri di carattere intestinale. Ricche di fibre, supporterebbero la flora batterica e avrebbero anche un potere diuretico: possono aiutare a eliminare le scorie presenti nell’organismo.

Lo zenzero, invece, potrebbe avere una grande capacità di sciogliere il muco, contrastare il mal di gola e aprire le vie aeree. Il suo sapore forte e il tipico “pizzicore” sono un segnale della sua azione antibatterica e disinfettante. Inoltre, sarebbe un potente digestivo naturale e proteggerebbe le mucose di naso, gola e prime vie respiratorie.