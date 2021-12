Gli ultimi giorni di dicembre da secoli e secoli sono dei momenti magici e speciali. Non a caso nella tradizione cristiana Gesù è nato in questo periodo. In occasione dei giorni successivi al solstizio ci sono dei piccoli rituali propiziatori che potrebbero essere messi in atto e invece azioni da non compiere. Oggi ne parliamo in dettaglio: ecco i doni da non regalare mai per evitare ai nostri cari e alla nostra famiglia sfortune e sofferenze secondo la superstizione. Di seguito vedremo quali azioni sono i gesti che dovremmo evitare in questa occasione.

Dunque, ecco i doni da non regalare mai per evitare ai nostri cari e alla nostra famiglia sfortune e sofferenze

Non tutti la conoscono, ma esiste tutta una lista di “faux pas” che riguarda i regali natalizi. È sconsigliato, infatti, regalare gioielli o bigiotteria a forma di croce. In questo caso attireremmo sul malcapitato un periodo di sofferenza o di rottura con i suoi cari. Allo stesso modo, non si dovrebbero regalare o prestare chiavi. Ugualmente sono al bando i coltelli e tutti gli oggetti che potrebbero arrecare del male fisico. Infine è meglio evitare i fazzoletti perché favoriscono il pianto. Meglio quindi buttarsi su altre cose. Ecco una piccola lista che potrebbe tornare utile. Altro che maglioni orrendi e cofanetti regalo tristi, ecco i doni di Natale che valgono oro e faranno scoppiare di felicità amici e famiglia.

Credenze e superstizioni

Una credenza buffa, ma radicata consiste nel non cambiare scarpe o pantofole. È meglio infatti aspettare il periodo successivo all’Epifania per gettare via le vecchie calzature. Farlo potrebbe mettere a rischio una relazione sentimentale, portando una coppia alla rottura. Questo perché la loro funzione è quella di “far andare via” la persona amata. È anche di cattivo auspicio litigare in questo periodo dell’anno.

Come abbiamo già specificato è necessario pulire casa, ma quando si spazza è meglio raccogliere lo sporco al centro della stanza. Chi non fa così cadrà vittima di pettegolezzi e rischia che gli altri portino a galla i suoi segreti. Se si è interessati a scoprire qualcosa in più sulle tematiche esoteriche consigliamo di leggere altri articoli presenti sul sito. Ad esempio questo: “Protezione, fortuna e un fiume di soldi per i favoriti del cielo che continuano a vedere questi numeri benefici”.

Approfondimento

