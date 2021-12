Con l’arrivo del Natale, anche il nuovo anno è alle porte. Molti appassionati di oroscopo si staranno chiedendo quali saranno i segni zodiacali protagonisti del 2022. Abbiamo già visto che alcuni segni potranno sfruttare al massimo gli ultimi giorni di dicembre, grazie alla posizione benevola di Mercurio in Capricorno. Altri segni, invece, faranno bene a tenere la guardia alta, perché potrebbero vivere una notte di Capodanno alquanto turbolenta. Ma, passato San Silvestro, il cielo cambierà le sue disposizioni e alcuni destini potranno modificare radicalmente le loro rotte. Stando alle parole degli astrologi, a inizio 2022 questi 4 segni zodiacali attireranno soldi e fortuna realizzando finalmente i loro sogni. Un nuovo vento di fiducia e speranza sembra stia per investire questi segni, che dovranno comunque essere bravi a sfruttare il favore delle stelle.

Partiamo dall’Ariete. Molti dei nati sotto questo segno stanno passando un momento complesso, a cui cercano di venire a capo da tempo. Secondo gli astrologi, il loro momento è quasi arrivato. Per gli Ariete il 2022 potrebbe aprirsi con grandi soddisfazioni, specialmente dal punto di vista dei sentimenti. Amore in vista, dunque, per l’Ariete, che porterà l’influenza positiva della relazione anche nei limitrofi campi lavorativo ed economico.

Destino simile sembrerebbe spettare al Toro. Per i Toro, però, la grande svolta potrebbe arrivare direttamente in ambito lavorativo. Forse si tratta di un nuovo incarico, con più responsabilità ma anche con un ritorno maggiore in termini economici e di soddisfazione personale. Meglio rimanere con i piedi per terra però: gonfiarsi di orgoglio potrebbe vanificare la benevolenza delle stelle.

In arrivo amore e fortuna anche per questi 2 segni

Tra i segni a cui il 2022 sorriderà di nuovo c’è la Vergine. I nati sotto questo segno, forse, stavano attraversando un periodo pesante e difficile sotto vari aspetti. Molte questioni si risolveranno solamente con l’arrivo della prossima estate, quindi bisognerà pazientare. Ma ci sarà una svolta per i Vergine sin da gennaio 2022 per quanto riguarda l’amore. Chi vive situazioni complesse potrà riconciliarsi; mentre chi è da solo farà incontri interessanti.

Infine, buone notizie anche per i nati sotto il segno del Cancro. Sarà un buon inizio quello del 2022 grazie alla posizione favorevole di Giove, che darà energia nuova da sfruttare soprattutto in campo lavorativo. Freno tirato soltanto in amore: i Cancro dovranno fare attenzione a non far dilagare la gelosia, rovinando relazioni apparentemente solide.

