Sappiamo perfettamente quanto sia importante una postura corretta a ogni età. È sbagliato pensare che lo sia solamente da adulti o da anziani. Sin da bambini, o comunque da ragazzi, è fondamentale che sia giusta, onde evitare spiacevoli problemi al nostro corpo.

Una sua sana e corretta educazione è altrettanto importante rispetto a qualsiasi altra materia scolastica. Lavorare sin da subito su di esso, cercare di farlo muovere al meglio è spesso fondamentale per non avere poi problemi con il passare degli anni.

I muscoli, infatti, subiscono un’usura già se si ha una corretta impostazione sin da ragazzi, figuriamoci quando così non accade. Per le donne, è la menopausa uno dei momenti clou della propria vita. Intorno ai 50, il corpo tende a far sentire tutto il peso degli anni. Per evitare che ciò accada o limitarlo al massimo, possiamo proporre alcuni esercizi che vadano a rinforzare la parte bassa del corpo. Glutei, cosce e polpacci, ovvero tutti quei muscoli su cui facciamo maggiormente leva stando in posizione eretta.

Iniziamo con un esercizio di carico. Appoggiamoci a una parete con la mano, stando diritti. Poi mettiamoci in una posizione simile a quella dell’affondo. Quindi, la gamba più vicina al muro va avanti con il ginocchio piegato e quella dietro spinge con la punta dei piedi il ginocchio quasi verso il pavimento. Cerchiamo di trovare il punto di maggior lavoro della muscolatura e teniamolo per una trentina di secondi. Poi invertiremo la posizione. Dovremo fare almeno tre sessioni a sinistra e tre a destra. Sarà davvero importante cercare di raggiungere una posizione ottimale, che faccia lavorare bene soprattutto glutei e cosce.

Per una postura corretta, soprattutto dopo la menopausa, andiamo a rafforzare questi importanti muscoli con alcuni semplici esercizi da fare in casa

Il secondo esercizio sarà simile al classico ponte. Per farlo, dovremo sdraiarci a pancia in su. Pieghiamo le gambe, quindi andiamo ad accavallarle. A questo punto, stando ben rilassati con schiena e collo, con le braccia lungo il corpo, iniziamo ad alzare il bacino, senza staccarlo eccessivamente dal pavimento.

È importante andare in alto lentamente, senza andare a sforzare in maniera esagerata i muscoli di schiena e collo. Quando arriviamo alla giusta posizione, la teniamo per circa trenta secondi, prima di cambiare gamba. Anche in questo caso, serviranno almeno tre sessioni per la destra e tre per la sinistra. È il corretto mantenimento il vero segreto dell’esercizio.

Il terzo e ultimo movimento che proponiamo lo dovremo eseguire a pancia in giù. Ci allunghiamo e distendiamo bene, con il viso che guarda il pavimento e le mani che dovranno tenere i fianchi. Quindi andremo a mettere la gamba destra a 90 gradi, piegando il ginocchio.

A questo punto andremo a spingere verso l’alto, stando attenti a non scomporci. Il bacino, infatti, dovrà rimanere perfettamente disteso. Dovremo sentire lavorare soprattutto i glutei. Quando avremo raggiunto la posizione di massimo sforzo, la terremo per 10 secondi, prima di rilasciare e passare all’altra gamba. In questo caso, faremo una sessione da almeno 4 movimenti per lato.

Per una postura corretta, soprattutto dopo la menopausa, questi esercizi possono essere svolti quotidianamente a casa. Per dare vigore e tono muscolare ai glutei, soprattutto, ma anche a cosce e polpacci.

