Come abbinare il tailleur bianco o nero restando alla moda con queste fantastiche idee di stile per sottogiacca e accessori chic

Sapersi abbigliare in ogni occasione è importante per fare bella figura in pubblico. Che si tratti di un matrimonio o di una semplice uscita con le amiche, dovremo sapere cosa metterci per non sembrare fuori luogo.

Un indumento che non tradisce le attese e si adatta a ogni look è il tailleur. Certo, solitamente lo si associa a un outfit elegante e raffinato, ma con qualche ritocco e i giusti abbinamenti diventa subito casual.

Se anche noi amiamo indossare un completo che ci metta in risalto, ci farà piacere sapere come abbinare il tailleur bianco o nero.

Un pezzo di storia della moda

Tutti sapremo cos’è il tailleur; si tratta del classico completo in due pezzi, con giacca e gonna o pantaloni. Nel corso del tempo questo indumento ha inciso parecchio sulla moda, tanto da ottenere il titolo di status symbol.

Si dice che il primo tailleur nacque nel 1885 grazie al lavoro di un sarto inglese. Fu la principessa del Galles in persona a ordinare l’abito. Nei suoi primi anni di vita, si indossava per le occasioni formali e solo in seguito divenne simbolo di emancipazione.

Nel corso degli anni, stilisti di fama mondiale come Dior e Chanel diffusero la moda del tailleur. Al giorno d’oggi fa parte ormai anche del guardaroba femminile e spesso lo si associa alla tipica figura della donna in carriera.

Questo indumento storico si presenta in vari colori, ma i più gettonati sono senza dubbio il bianco e il nero. Il tailleur bianco è perfetto per presentarsi alle cerimonie con stile ed eleganza, ma non sfigura nemmeno in un look informale. In quest’ultima situazione potremmo abbinarlo a un paio di pantaloni a sigaretta e delle comode sneakers dello stesso colore della maglietta sottostante. Completiamo tutto con un pratico zainetto dalla tonalità vivace e prepariamoci a sfilare per la strada.

Per un outfit più raffinato, accostiamo colori delicati come il grigio chiaro o il rosa cipria. Ai piedi consigliamo scarpe con tacco o delle sensuali décolleté. Portiamo con noi una borsetta piccola o un bauletto al posto dello zaino e voilà, il look è completo.

Se invece amiamo il nero, potremmo apprezzarlo con una gonna a sigaretta o dei pantaloni con taglio dritto. Completiamo l’abbigliamento con una camicia bianca, delle décolleté e una borsa, entrambe in tonalità neutre. Se il nostro intento è quello di passare un pomeriggio con le amiche, propendiamo allora per una comoda t-shirt e le solite, intramontabili sneakers.

Se vogliamo coprirci e le temperature non sono ancora così calde, possiamo metterci addosso il classico cappotto o un comodo spolverino.

