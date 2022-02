Quante volte, soprattutto d’inverno, una volta tornati a casa dal lavoro, non abbiamo voglia di prepararci per uscire di nuovo e andare in palestra? Una tendenza che la pandemia ha acuito. La chiusura delle strutture per diversi mesi ha poi ulteriormente incentivato i corsi online. Non solo, sono cresciuti esponenzialmente i video sulle varie piattaforme multimediali che ci indicavano come tenersi in forma con pochi esercizi ogni giorno. Per molti, tuttavia, questo non può sostituire quello che è l’ambiente palestra. Un posto in cui socializzare, in cui aggregarsi e, perché no, in cui cercare o trovare l’anima gemella. Un luogo, però, che richiede anche un sacrificio economico e, proprio la pandemia, ci ha insegnato come poter risparmiare anche sull’esercizio fisico.

Le numerose sedute online, che molte strutture hanno messo in moto per evitare di restituire quote di abbonamento, hanno un po’ cambiato il pensare comune. La ginnastica fai da te per mantenersi in forma è ormai entrata nell’uso comune, anche se la pigrizia, talvolta, ha ancora il sopravvento. Per questo ci si vuole spingere fuori di casa, per evitare che avere anche questa comodità tra le quattro mura possa far sì che saltarla sia più semplice. L’ideale, forse, sarebbe quello di accoppiare la palestra standard, uno o due giorni a settimana, all’esercizio fisico da fare a casa. Pochi minuti al giorno, con costanza, per avere risultati ottimali per il nostro corpo. Dopo gli esercizi posturali, oggi andremo a vederne alcuni per tonificare i polpacci.

Muscoli di ferro e risparmio sull’abbonamento della palestra con questi semplici esercizi per i polpacci da ripetere 3 volte alla settimana

Questi sono spesso sottovalutati rispetto a glutei e quadricipiti. Per aumentare, seppur di poco, la loro massa muscolare, ecco alcuni semplici esercizi da fare tranquillamente a casa. Riguardo al primo, abbiamo bisogno di un gradino. Per chi non avesse le scale in casa, è possibile utilizzare una scatola rigida o uno sgabello. Lo dobbiamo fare in posizione eretta, appoggiando entrambi i piedi sul rialzo. Le punte dovranno toccare la superficie, mentre il tallone rimarrà sospeso. Per restare in equilibrio, dobbiamo cercare un appoggio semplice. Ci alziamo sulle punte e distendiamo bene, rimanendo dritti. Poi ci abbassiamo. Non dobbiamo ondeggiare né fare movimenti rimbalzanti, solamente salire e scendere sulle punte. Quindici volte per tre sessioni.

Stesso esercizio possiamo ripeterlo con un piede a spingere e con l’altra gamba, in particolare il ginocchio, piegata. In questo modo, potremo fare più forza e ottenere un risultato migliore. Dieci volte a destra e dieci a sinistra, alternando. È consigliato svolgere questo esercizio quando avremo già aumentato la forza nei nostri polpacci con il primo. Altrimenti, è preferibile procedere per gradi e svolgere, come secondo, questo movimento.

Ci mettiamo in posizione seduta, frontalmente al nostro gradino e con le gambe unite. Prendiamo una zavorra e appoggiamola sopra alle ginocchia, tenendola con le mani ben strette. Se non abbiamo dei pesi, possiamo emendare con dei libri oppure con una bottiglia d’acqua piena o ancora con degli antichi ferri. Appoggiamo i piedi al gradino come nell’esercizio precedente e facciamo lo stesso tipo di movimento, badando bene a stare sempre in posizione corretta. Non dobbiamo infatti ingobbirci, né rinchiuderci troppo a uovo verso il peso. Quindici volte per tre sessioni. Muscoli di ferro e risparmio sull’abbonamento grazie a questi semplici esercizi, dunque. Non diventeremo Cristiano Ronaldo, ma sicuramente potranno aiutare a rinforzare le nostre gambe.