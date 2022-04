Causa lo scoppio del conflitto in Ucraina e il conseguente crollo delle Borse mondiali, la tenuta dei livelli chiave è venuta meno e il titolo Marr ha accelerato al ribasso. Tuttavia, da alcune settimane le quotazioni si stanno muovendo all’interno di uno stretto trading range individuato dai livelli 14,41 euro e 15,82 euro. A questo punto diventa di estrema importanza capire dove potrebbe sfociare il movimento laterale in corso sul titolo MARR.

Chiaramente i livelli da monitorare con attenzione in chiusura di settimana sono quelli indicati precedentemente.

Al ribasso l’obiettivo più probabile potrebbe essere localizzato in area 12,14 euro (II obiettivo di prezzo). La massima estensione ribassista, invece, potrebbe andare a collocarsi in area 8,46 euro (III obiettivo di prezzo).

Al rialzo, invece, una conferma della ripresa si potrebbe avere a seguito di una chiusura settimanale superiore a 15,80 euro. In questo caso l’obiettivo più probabile potrebbe diventare area 17,58 euro. La massima estensione rialzista, invece, potrebbe andare a collocarsi in area 19,36 euro.

La valutazione del titolo MARR

Negli ultimi cinque anni il titolo in questione ha sempre fatto peggio del settore di riferimento. Da questo punto di vista, quindi, non offre solide garanzie. Soprattutto se si pensa che nonostante questa debolezza, il titolo MARR risulta essere sopravvalutato qualunque sia l’indicatore classico utilizzato per analizzare i dati di bilancio.

Tuttavia, ci sono due elementi che esprimono sottovalutazione. Il fair value calcolato con il metodo del discounted cash flow, infatti, esprime una sottovalutazione di circa l’80%. Inoltre, il ratio “enterprise value to sales” è di 0,68 per l’anno 2022 rendendo MARR una delle società più sottovalutate di Piazza Affari.

Un altro buon motivo per comprare il titolo potrebbe essere quello legato al rendimento del dividendo distribuito. Allo stato attuale, infatti, il rendimento è superiore al 6%. Tuttavia, come riportato su riviste specializzate, secondo gli analisti il rendimento potrebbe scendere sotto il 5% nei prossimi anni.

Sempre secondo gli analisti il consenso medio è accumulare con una sottovalutazione media del 25% circa.

Dove potrebbe sfociare il movimento laterale in corso sul titolo MARR: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Marr (MILMARR) ha chiuso la seduta dell’11 aprile a quota 14,64 euro in ribasso dello 0,95% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale