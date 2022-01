Mangiare del cibo riscaldato in modo scorretto può essere una vera tortura per il palato. Alcuni piatti si possono riciclare senza alterazioni di gusto. Ne è un esempio il bollito avanzato, da trasformare in questa ricetta salvacena sempre pronta all’uso.

Altri, invece, difficilmente riescono a mantenere le loro qualità anche da riscaldati, primo fra tutti la pizza. Eppure, ci sono dei trucchi per riscaldarla che possono renderla fragrante e squisita anche il giorno dopo.

Come riscaldare la pizza avanzata perché rimanga croccante

Tra i modi in cui si consiglia di riscaldare la pizza avanzata c’è il forno. Sicuramente, è uno dei metodi migliori per mantenerla croccante, coprendola con un foglio di alluminio per evitare che si secchi troppo.

Ma a volte si ha necessità di prepararla al volo e non si ha il tempo materiale per aspettare che il forno si scaldi. In questi casi, il microonde è un ottimo alleato.

Spesso si ritiene che la pizza scaldata al microonde sia immangiabile. In effetti, senza adottare alcun accorgimento, può diventare gommosa e cambiare sapore. Tuttavia, ci sono due trucchetti da adottare perché questo non accada e che, anzi, ci faranno avere una pizza fragrante in pochi minuti.

Per una pizza fragrante il giorno dopo anche senza forno ecco 2 trucchetti geniali per riscaldarla velocemente al microonde

Anche se il microonde tende a far perdere alla pizza le sue qualità, ci sono due trucchetti da adottare per renderla invece gustosa e fragrante. Il primo è tagliare la pizza in piccoli pezzi. Infatti, è importante non scaldarla tutta insieme, ma un po’ per volta. Impostando il microonde a media intensità, si può controllare la pizza a intervalli regolari per toglierla al momento giusto.

È importante posare la pizza in un contenitore adatto oppure su un piatto. Appoggiarla poi su un pezzo di carta da forno per assorbire l’umidità in eccesso.

Il secondo trucco è mettere nel microonde insieme alla pizza una tazza quasi piena di acqua fredda. Prima di inserirla, controllare che sia adatta al microonde e quindi senza vernici particolari, decorazioni in metallo o con tracce di piombo.

Grazie a questi escamotage, non si creerà umidità in eccesso e il calore si distribuirà in modo uniforme. Per una pizza fragrante il giorno dopo anche senza forno ecco 2 trucchetti geniali per riscaldarla velocemente al microonde.

