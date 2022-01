L’anno nuovo è ormai iniziato e con esso è tempo di oroscopi. Il 2022, secondo gli astrologi, sarà un anno particolarmente propizio per i nati sotto il segno dell’Ariete. Queste persone, nate tra il 21 marzo e il 20 aprile, saranno decisamente baciate dalla fortuna per tutti i 12 mesi.

L’Ariete è il primo segno zodiacale secondo la tradizione occidentale e nel corso del 2022 sperimenterà una vera abbondanza in tutti i campi. Fortuna, amore, soldi, benessere: non ci sarà un solo aspetto della vita in cui gli Ariete non avranno successo.

In campo amoroso, soprattutto, è noto che i nati sotto il segno dell’Ariete siano persone molto passionali. Un tratto che, unito alla loro curiosità e al loro amore per l’avventura, può renderli avventati, spingerli a rischiare.

Ecco perché è così comune per un Ariete lasciarsi andare in una relazione extraconiugale. Ma non è l’unico segno ad avere questa tendenza. Infatti, incredibile a dirsi ma nel 2022 i segni zodiacali più predisposti al tradimento saranno proprio questi, scopriamoli insieme.

I più infedeli

Sul podio assieme all’Ariete ci sono il Toro e i Pesci. I primi, pur essendo di natura desiderosi di stabilità e odiando i cambiamenti, secondo le stelle vivranno tantissime emozioni e novità proprio nel 2022.

Un anno che si preannuncia all’insegna di situazioni inaspettate, trasgressioni e incontri anche per i Pesci, appunto. A differenza degli amici Toro, però, questi ultimi sapranno gestire la loro vita extraconiugale in maniera molto più furba e discreta, complice anche il loro spiccato senso estetico.

C’è anche un altro segno, però, più propenso a ingannare: la Bilancia. La loro mentalità logica e calcolatrice gli permette di essere freddi anche nell’infedeltà e riuscire a organizzarsi le scappatelle facendo si che nessuno se ne accorga.

Poi c’è il Sagittario, che è benedetto da un grande romanticismo, ma anche da un’irrefrenabile desiderio di sedurre ed essere sedotto. Questo è il loro grande tallone d’Achille: per sfuggire alla noia amano circondarsi di persone e nuovi incontri.

Incredibile a dirsi ma nel 2022 i segni zodiacali più predisposti al tradimento saranno proprio questi

Nella parte media della classifica ci sono l’Acquario, il Leone, i Gemelli e il Cancro. Ciascuno con le sue caratteristiche ma, quando si parla di scappatelle, accomunati da una: il gusto per l’occasione, che – si sa – fa l’uomo ladro. E il 2022 sarà ricco di possibilità anche in questo senso.

In fondo a questa classifica dei segni zodiacali più portati al tradimento ci sono lo Scorpione, la Vergine e il Capricorno. Tre segni che condividono la testardaggine, l’integrità e l’affidabilità. Proprio per questo, nel 2022 saranno quelli meno propensi a concedersi una scappatella.