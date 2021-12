A volte si acquistano al supermercato dei piatti pronti senza sapere che si potrebbero preparare facilmente anche a casa. Spesso, bastano gli avanzi dei pasti per cucinare cibi gustosi in poco tempo. Per esempio, gli avanzi di panettone possono diventare una torta golosissima pronta in pochi minuti e ottima per colazione.

Anche con il bollito che proprio non riusciamo a finire si possono ottenere dei piatti originali e gustosi. Tra questi, prepariamo un piatto semplice e adatto a tutti, per assaporarlo in modo alternativo con pochi altri ingredienti.

Come riciclare il bollito avanzato con questa ricetta salvacena facile e sempre pronta all’uso

Il bollito avanzato potrebbe diventare dell’utilissima carne in gelatina. Invece che comprarla ogni volta al supermercato in scatola, si potrà avere una versione casalinga naturale, economica e priva di conservanti.

Perfetta per un pasto veloce o per avere qualcosa da mettere sotto i denti quando non si hanno altre idee, è davvero semplice da preparare. Serviranno solamente i seguenti ingredienti:

il bollito avanzato; succo di limone; pepe e sale quanto basta; 1 grammo di colla di pesce per ogni circa 130 grammi di bollito.

Se ancora disponibile, tenere da parte il brodo usato per cucinare il bollito, in alternativa prepararne circa 30 o 40 grammi per ogni 100 grammi di bollito. Si può usare un dado di carne e arricchire il brodo con una carota, una cipolla e uno stelo di sedano.

Procedimento per preparare la carne in gelatina

Per preparare la carne in gelatina, sfilacciarla con l’aiuto di una forchetta togliendo le parti più dure e grasse. Più il bollito sarà tenero più sarà semplice sfilacciarlo in pezzi piccoli e sottili.

Lasciare poi la colla di pesce in acqua fredda finché non diventa molle. In una ciotola, mettere la carne con il brodo e il succo di limone a piacere.

Aggiungere la colla di pesce, regolare di sale e pepe e mescolare.

Infine, lasciare in frigorifero per circa tre ore e la carne in gelatina sarà pronta per essere servita. Aggiungere un filo d’olio e assaporarla con l’insalata per un pasto freddo o in accompagnamento a un contorno caldo.

Ecco come riciclare il bollito avanzato con questa ricetta salvacena facile e sempre pronta all’uso. Un’altra salvacena è questa ricetta sfiziosa, colorata e sana per cui basterebbero solo le bucce di scarto di zucche e carote.

