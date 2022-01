Il 2022 è iniziato solo da due giorni eppure già impazzano le previsioni astrali. Ad esser precisi è già dagli ultimi mesi del 2021 che hanno iniziato a circolare le prime indiscrezioni sui segni più fortunati. Già a novembre gli astrologi non avevano dubbi sul fatto che il 2022 sarà finalmente l’anno di questo segno zodiacale forte e combattivo.

Ad oggi però abbiamo a disposizione una lettura astrale più chiara e definita per l’anno che è appena iniziato. Con questo quadro sembra chiaro che non ci sarà davvero un solo “vincitore” per questo 2022, soprattutto per quanto riguarda le finanze. Un ambito che preoccupa sempre tutti ed a maggior ragione in questi tempi di incertezza.

Le stelle sembrerebbero confermare che i segni zodiacali più ricchi del 2022 sono proprio questi 4 insospettabili. Vediamo di chi si tratta.

I segni zodiacali più ricchi del 2022 secondo le stelle sono proprio questi 4 insospettabili

Perché parliamo di insospettabili? Magari i diretti interessati si saranno già riconosciuti. Si tratta di segni che tra il 2020 ed il 2021 hanno incontrato diversi ostacoli sul loro cammino. Ci sono state difficoltà che come sappiamo hanno accomunato tutti indistintamente, tuttavia questi più di altri hanno patito in certi ambiti. Non solo nella grande roulette russa della fortuna ma anche in ambito affettivo, lavorativo e finanziario. Soprattutto in questi ultimi due ambiti stanno però arrivando le soddisfazioni più grandi.

Il primo segno zodiacale interessato da questo cielo così generoso è il segno del Leone. I nati sotto questo segno sono forti e caparbi e difficilmente si lasciano trascinare dallo sconforto. Nonostante questo alla lunga anche il più forte inizia a scalfirsi. Niente panico, perché è finalmente arrivato il loro momento. Grandi occasioni lavorative e importanti introiti si intravedono all’orizzonte! Calma e sangue freddo.

Ecco gli altri 3 “Re Mida” dello zodiaco

Anche i Gemelli quest’anno dovranno acquistare un portafoglio decisamente più grande. Molti in questi ultimi tempi hanno dovuto far fronte a spese piuttosto importanti, ritrovandosi a dover tirare la cinghia proprio sul finire dell’anno. Il 2022 li vedrà protagonisti invece sul fronte del guadagno.

Un altro segno zodiacale che sbancherà nei prossimi mesi è il segno della Bilancia. Soprattutto tra maggio e ottobre ci sono stati investimenti che hanno messo a dura prova le finanze dei Bilancia. Uno sguardo al futuro che li premierà quest’anno con un’abbondante raccolta di quanto hanno seminato.

Infine tra i fortunatissimi troviamo anche il segno della Vergine. La stabilità che tanto amano e che sono andati cercando a lungo soprattutto sul lavoro finalmente potrebbe arrivare tra marzo ed aprile. Scatti di carriera, aumenti e perché no, anche vincite importanti potrebbero cambiare le sorti del loro conto in banca. Mai dimenticare l’importanza della Dea Fortuna.