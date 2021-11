Il freddo degli ultimi tempi sta mettendo a dura prova anche il nostro viso. Le folate di vento, le sciarpe, i cappelli e anche le mascherine irritano e seccano la pelle. Puntualmente al rientro a casa sentiamo il viso che tira e lo vediamo grigio e spento.

Per prenderci cura della nostra pelle a volte non basta solo fare una buona detersione e applicare la crema idratante. Per dare modo alla pelle di rigenerarsi bisogna anche liberarsi delle cellule morte. È proprio questo che fa la pulizia del viso, è in grado di riattivare il microcircolo promuovendone l’ossigenazione. Però, sappiamo bene che fare questo trattamento dall’estetista non è proprio tra i più economici.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Per una pelle setosa, sana e luminosa ecco la pulizia del viso in casa come quella fatta dell’estetista

Se non abbiamo tempo di andare in un centro estetico o vogliamo risparmiare è possibile fare la pulizia del viso in casa. Con i giusti prodotti possiamo ridare luminosità alla pelle e dedicarci un momento di coccola tutto per noi.

Vediamo come preparare la pelle alle intemperie e allo stress di tutti i giorni prima di tutto.

In generale, questo procedimento si può suddividere in 5 fasi

Il primo step fondamentale prima di qualsiasi trattamento o applicazione di crema è sempre lo stesso. La detersione del viso è il passaggio fondamentale che permette la buona riuscita di ogni trattamento. Laviamo bene il viso e usiamo un detergente schiumogeno per eliminare le impurità.

Successivamente, dobbiamo dilatare i pori occlusi prima di poter procedere. Possiamo utilizzare un vaporizzatore o semplicemente fare dei suffumigi con del vapore acqueo. Con un asciugamano sulla testa lasciamo agire il vapore della pentola d’acqua calda per una decina di minuti. Ora possiamo anche liberarci dei punti neri e schiacciare qualche brufoletto.

La fase 3 consiste nell’esfoliare bene il viso con uno scrub o un peeling enzimatico. Prodotti adatti a questa funzione ce ne sono tanti in commercio, scegliamo quello che preferiamo. Se vogliamo utilizzare solo prodotti naturali possiamo preparare uno scrub a base di caffè.

Durante la fase 4 possiamo applicare una maschera idratante e rinvigorente. Consigliatissima per sentirci più giovani e belle in un attimo questa strabiliante maschera anti-età effetto botox. Ma andrà bene anche una maschera già pronta.

Per finire è il momento di eliminare residui di prodotti utilizzati per la pulizia. Usiamo un tonico delicato che non faccia arrossare la pelle e poi finiamo con un siero. Andrà ad alleviare lo stress che abbiamo causato alla pelle. Applichiamolo con movimenti circolari e solo con i polpastrelli in modo da favorire il microcircolo.

Insomma, per una pelle setosa, sana e luminosa ecco la pulizia del viso in casa come quella fatta dell’estetista. Non serve spendere tanti soldi in prodotti costosi, l’importante è scegliere prodotti di qualità per un effetto simile a quello dell’estetista.

Approfondimento

Per avere capelli lunghi, sani e forti basta usare sempre questo segreto che viene dall’Oriente