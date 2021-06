Sono veramente innumerevoli le proprietà del caffè e non solo per preparare dolci. Una ricetta cosmetica utilissima è lo scrub esfoliante che si può preparare rapidamente e che avrà degli effetti miracolosi.

Il caffè con i suoi granuli ha infatti una forte azione purificante che toglierà residui di sporco e batteri in profondità. Si crede che un peeling sul corpo sia più consigliato considerando la zona del viso più delicata. Ma vediamo come ottenere questo magico scrub per il corpo al gusto e profumo di caffè.

Questo ingrediente segreto è perfetto per preparare un ottimo gommage esfoliante tutto al naturale pronto rapidamente per un utilizzo immediato

Il caffè in polvere si può mischiare a dell’olio vegetale a nostro piacimento in una ciotola. Mettiamo gli ingredienti in uguale proporzione 50-50 e mischiamo bene con una frusta. Usiamo olio di oliva extravergine o di avocado o mandorle dolci.

Facciamo attenzione che il caffè sia fresco oppure possiamo anche riciclare i fondi di un caffè già fatto in caffettiera. In questo caso aspettiamo che i fondi si siano seccati prima di unirli all’olio per fare lo scrub. Questo ingrediente segreto è perfetto per preparare un ottimo gommage esfoliante tutto al naturale pronto rapidamente per un utilizzo immediato.

Una volta che il composto è pronto, mettiamolo in un barattolino e usiamolo immediatamente se non si sono aggiunti conservanti.

Accorgimenti per l’uso del peeling al caffè

Per le pelli più sensibili facciamo prima un test su una zona del viso per vedere e sentire la reazione. Se vogliamo addolcire lo scrub aggiungiamo lo zucchero di canna o anche un cucchiaino di miele.

Si consiglia di massaggiare bene tutto il corpo sotto la doccia e risciacquare abbondantemente. Dopo questo trattamento si consiglia di utilizzare una crema ad azione lenitiva per riequilibrare il pH della pelle. Soprattutto nelle zone più delicate come appunto il viso, applichiamo burro di karité o qualsiasi crema a base di coenzima Q10.