Una nota catena a livello mondiale di ristoranti cerca personale per le sue sedi in Itala. Fra i maggiori interessati, giovani senza esperienza da inserire come Addetti Ristorazione Veloce o Crew e professionisti qualificati per il ruolo di Manager. Nessuna qualifica o esperienza passata per accedere a queste offerte di lavoro fino a 2.000 euro lordi e con possibilità di carriera. Vediamo di seguito chi è il colosso delle oltre 2.000 opportunità per il 2021, le posizioni aperte, le sedi interessate e come candidarsi.

Realtà in crescita nel nostro Paese

La catena di fast food in questione interessata nell’assunzione di personale in Italia è McDonald’s. Con la media europea di un fast food per ogni 50.000 abitanti, il Gruppo continua il suo andamento in crescita, specialmente in Italia. Lo dimostrano le aperture programmate di quasi 30 ristoranti nel nostro Paese che porteranno alla creazione di 7.000 posti lavoro entro il 2022.

McDonald’s è periodicamente alla ricerca di personale da inserire su tutto il territorio nazionale. Le selezioni sono rivolte perlopiù a giovani senza esperienza per il ruolo di cameriere, hostess, steward, cassa e cucina. Tuttavia, non mancano interessanti opportunità per professionisti nei ruoli di Restaurant Manager e Manager.

Nessuna qualifica o esperienza passata per accedere a queste offerte di lavoro fino a 2.000 euro

Addetti Ristorazione Veloce e Crew sono ricercati in numerose sedi di McDonald’s in Italia. Fra le città interessate spiccano Roma, Parma, Firenze, Torino, Piacenza, Bari, Milano e Brescia, ma ce ne sono tantissime altre. I candidati incaricati dei seguenti ruoli si occuperanno dell’accoglienza del cliente e della presa in carico dell’ordinazione. Seguono tutti i lavori connessi alle aree Cucina, McCafè, Delivery e Cassa Automatica. Il diploma è un requisito richiesto, cui si aggiungono ottime doti relazionali e la disponibilità a lavorare nei weekend, festivi e su turni.

Non solo offerte di lavoro, ma anche opportunità di stage ad Assago. Lo Stagista Corporate Controlling avrà l’occasione di osservare dal vivo e seguire tutte le attività riguardanti l’ambito gestionale ed economico del Gruppo. Requisiti fondamentali sono un’ottima conoscenza del pacchetto Office, la padronanza della lingua inglese e forti doti analitiche.

Come fare domanda

Le retribuzioni variano sulla base dei ruoli e le possibilità di avanzamento di carriera sono molto alte. Si va da circa 800 euro lordi al mese, per un dipendente Crew che lavora 24 ore settimanali, a 2.000 euro per un Direttore. Per fare domanda, McDonald’s mette a disposizione la piattaforma dedicata Lavora con noi.

Approfondimento

Fino al 28 Febbraio per candidarsi per uno dei 50 posti di lavoro aperti come cameriere