Purtroppo non abbiamo ancora scoperto il segreto dell’eterna giovinezza. E con il passare del tempo i segni dell’età si vedono soprattutto in viso. Quindi siamo sempre lì alla ricerca di nuovi prodotti o trattamenti che possano ridurli. Lasciandoci la pelle luminosa ed elastica come se avessimo vent’anni. Oggi lo Staff di ProiezionidiBorsa propone una maschera davvero incredibile.

L’ingrediente segreto è il “Botox in bottiglia”

Stiamo parlando dell’Argirelina. Un peptide amminico che ha una funzione simile a quella del botulino. Induce la produzione di collagene attenuando rughe e segni dell’età. Diversi sono gli studi che confermano l’effetto prodigioso di questo peptide.

Più giovani e belle in un attimo con questa strabiliante maschera anti-età effetto botox

Vediamo come preparare questa prodigiosa maschera viso. Ci serviranno metà vasetto di yogurt bianco, un cucchiaio di miele, metà banana e l’Argirelina. Diversi marchi la commercializzano, scegliamo quello che preferiamo.

Prendiamo una ciotola e mischiamo tutti gli ingredienti. Per l’Argirelina aggiungiamo circa 2 dosi con il contagocce. Con una forchetta schiacciamo bene la banana e amalgamiamo il tutto. Dopodiché lasciamo riposare la maschera per 20 minuti in congelatore.

Ora non ci resta che applicarla sulla pelle con un pennello. Abbondiamo e non dimentichiamoci di applicarla anche sul collo. Ora con le mani la spalmiamo bene come se fosse una crema. La facciamo assorbire bene e lasciamo in posa per 10 minuti. E poi risciacquiamo.

Quindi, Più giovani e belle in un attimo con questa strabiliante maschera anti-età effetto botox. Dopo averla provata non potremo più farne a meno. Noteremo subito che la nostra pelle è più luminosa e quasi senza pori visibili. Applichiamola un paio di volte al mese e i risultati saranno incredibili. Ci teniamo a precisare che non ci sono molti studi sui potenziali effetti collaterali dell’argirelina. Ma meglio non usarla in gravidanza e durante l’allattamento, o se si ha una pelle molto sensibile.

