Preparare in casa questo prodotto, a metà tra una mousse e un burro corpo, è davvero semplicissimo. Dopo il burro corpo per una pelle morbida e vellutata prima dell’estate, eccone un secondo fondamentale per mantenere la pelle idratata dopo l’abbronzatura. Anche in questo caso, gli ingredienti sono tutti naturalissimi e prepararlo richiede davvero poco tempo.

Dunque, sembra incredibile ma per una pelle morbidissima e profondamente nutrita bastano uno sbattitore e soli 3 ingredienti super green! Ecco di quali si tratta e come preparare e conservare correttamente questa mousse da usare e riutilizzare tantissime volte. Prima di scoprire come preparare il prodotto, eccone i principali vantaggi.

Perché usare un burro corpo e quali benefici ha sulla pelle

Innanzitutto, è possibile usare questo prodotto tanto per il viso quanto per il corpo. L’estrema delicatezza degli ingredienti rappresenta una vera coccola per tutto il corpo. È possibile usarlo prima di dormire come se fosse un comune siero, oppure la mattina dopo un’attenta detersione del viso.

A comporre questo burro corpo sono tutti prodotti oleosi e sufficientemente grassi. Esso è, infatti, perfetto per pelli miste e particolarmente secche. Specialmente dopo tutte le ore di esposizione al sole è importantissimo nutrire la pelle per mantenere più a lungo un’abbronzatura dorata e invidiabile. Ma ecco subito con quali ingredienti prepararlo.

Per una pelle morbidissima e profondamente nutrita bastano uno sbattitore e soli 3 ingredienti

Stiamo parlando di burro di mango, olio di albicocca e un qualsiasi olio essenziale preferito. Non occorrono bilance o misurini perché la ricetta è semplicissima e richiede solo una tazza di burro di mango e mezza di olio di albicocca. Ovviamente, ricordiamo che stiamo parlando di un rimedio della nonna, fresco e naturale. Per un’analisi più attenta e per scegliere le creme e le strategie migliori per la pelle, si consiglia di consultare uno specialista.

Tuttavia, il burro di mango è un prodotto incredibilmente morbido e rappresenta un elasticizzante naturale per la pelle. È possibile persino acquistarlo sul web per qualche euro, così come l’olio di albicocca, ottenuto dal nocciolo del frutto.

In ultimo occorrerà aggiungere una ventina di gocce di olio essenziale. Tra tree oil, lavanda, rosa o salvia, bisognerebbe fare la scorta di questi olio per una bellezza a 360 gradi.

Come realizzare il burro corpo e viso

Bisognerà solo montare il burro e l’olio di albicocca con lo sbattitore esattamente come accade con la panna in pasticceria. A metà montatura è possibile aggiungere anche l’olio essenziale scelto. Il tempo necessario per ottenere la tipica consistenza del burro è una montatura di circa 5 minuti. Se conservato in frigo e in un contenitore ermetico sarà possibile usare il burro per 8 o 9 mesi.