Un buon secondo piatto è quello che fa realmente la differenza in un perfetto menu con cui conquistare il palato di ogni ospite. Uno dei tagli di carne, indubbiamente, più utilizzati è sicuramente il pollo, una carne veramente versatile e perfetta per involtini, cotolette o arrosti.

Tutti vorrebbero servire gustosi polletti perfettamente glassati e aromatizzati, la cui carne si scioglie in bocca per la tanta morbidezza. Per farlo il vero segreto è scegliere gli aromi e le glassature migliori.

Ecco come ottenere polli arrosto teneri come burro e mai stopposi con questi velocissimi trucchetti da provare subito e amarli al primo assaggio. E, invece, per gli amanti della carne di maiale, ecco anche come ottenere eccezionali bocconi morbidi da questo taglio di carne.

Quali aromi e quali tecniche usare

Ecco subito un primissimo consiglio per ottenere il massimo gusto da questo taglio di carne. Per far sì che la carne assorba tutti il gusto speziato degli aromi bisogna praticare alcuni tagli lungo tutta la porzione. A insaporire la carne basteranno tagli profondi circa un centimetro. Occorrerà massaggiare spezie e condimenti in modo tale da riempire questi tagli.

Tra i condimenti migliori per ottenere il massimo gusto dall’arrosto di pollo esistono sicuramente alloro e vaniglia. Si tratta di un’unione particolare che scatenerà un’esplosione di gusto al palato. Bisognerà inserire le foglie di alloro all’interno del pollo e usare i semi di una bacca di vaniglia per aromatizzare il burro da spalmare sopra. Con la cottura, esso acquisterà una croccante crosticina super saporita e che lo renderà davvero invitante.

Per un gusto più deciso è consigliabile, invece, unire paprica affumicata e origano. In questo caso è possibile anche tagliare il pollo intero a metà, partendo dal centro. Inserendo due stecchini da spiedino in orizzontale il pollo rimarrà perfettamente piatto. Bisogna, però, sempre ricordare di mettere gli stecchini sempre prima in ammollo in acqua per non farli bruciare in forno.

Per preparare un pollo degno delle migliori steakhouse, bisogna sicuramente glassarlo, magari usando lo stesso fondo di cottura e dello zenzero. Basterà unire anche zucchero e salsa di soia per ottenere il massimo del gusto e un pollo bello e invitante. Per ottenere una salsa densa occorrerà cuocere il tutto a fiamma molto lenta.