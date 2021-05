Esfoliare il corpo è fondamentale in questo periodo dell’anno. Il caldo inizia a richiedere un’idratazione maggiore e bisogna iniziare a eliminare le cellule morte della pelle per prolungare l’abbronzatura. Farlo con i giusti prodotti semplifica notevolmente le cose. Ecco allora che la pelle sarà incredibilmente morbida e vellutata prima dell’estate con questo straordinario burro corpo che si prepara con pochi ingredienti naturali. Fra questi una pianta aromatica che quasi tutti hanno in giardino.

Ingredienti per il burro corpo

250 grammi di burro di karité (possibilmente grezzo);

40 millilitri di olio di cocco;

40 millilitri di olio di mandorle;

qualche rametto di rosmarino;

20 gocce di olio essenziale a scelta (facoltativo).

Procedimento per la preparazione del burro

La pelle sarà incredibilmente morbida e vellutata prima dell’estate con questo straordinario burro corpo che si prepara con pochi ingredienti naturali. Mescolare in un contenitore il burro di karité, l’olio di cocco e quello di mandorle. È possibile acquistare il primo anche online sotto forma di burro solido. L’unica accortezza consiste nel cercare quello non raffinato o lavorato, che è il più naturale ed è perfetto per la pelle. Bisognerà scaldare sul fuoco tutti gli ingredienti magari utilizzando una cottura a bagnomaria. In ricetta è indicato l’olio di cocco ma è possibile trovare questo ingrediente naturale anche sotto forma di burro. Comunque basterà sempre fondere tutti questi grassi vegetali direttamente sul fuoco con la fiamma bassa. Una volta sciolti aggiungere le foglie di rosmarino, private del rametto principale.

Operazioni finali e utilizzo

Filtrare quindi il composto per eliminare i residui di rosmarino e posizionare la ciotola in una più grande riempita di ghiaccio. Aggiungere ora le eventuali gocce di olio essenziale. Noi consigliamo quello di rosa o di lavanda. Il passaggio nel ghiaccio farà solidificare velocemente il succo oleoso. Una volta che esso passerà da trasparente a bianco bisognerà montare il tutto con uno sbattitore da cucina. Azionare le fruste e ottenere una consistenza simile a panna montata. Il burro è pronto per essere spalmato sul corpo. Suggeriamo di usarlo costantemente e di massaggiarlo sulla pelle con movimenti rotatori. Per agevolare il tutto consigliamo di farlo sotto la doccia e magari di sciacquarlo via. Nulla però impedisce di lasciarlo asciugare direttamente sulla pelle.

