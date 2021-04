Straordinariamente buona e ottima per creare dei bocconcini dolci da farcire a piacimento, la pasta choux è un vero asso nella manica in cucina.

Preparare dei bignè sensazionali in poco tempo non richiede competenze speciali. Ciò che conta è conoscere tutti i segreti e gli errori da non commettere più per un risultato perfetto.

Spesso, infatti, più che della ricetta bisogna preoccuparsi delle operazioni errate. Un concetto che vale per tutte le preparazioni. Ad esempio, per una crostata eccezionale è d’obbligo conoscere queste informazioni, parola degli chef.

Si consigliano, inoltre, queste piccole tecniche da copiare assolutamente per una crema pasticcera eccezionale. Crema che può essere utilizzata anche per farcire la pasta choux.

In questo spazio, invece, la Redazione ha raccolto una serie di errori grossolani e banali che rovinano il risultato finale. Scopriamoli insieme.

Per una pasta choux talmente perfetta da far invidia ai migliori pasticceri, sono questi i 4 segreti da conoscere assolutamente

Il primo segreto per una pasta bignè, dorata all’esterno e cava all’interno è quello di non sottovalutare il burro.

La pasta choux è composta da acqua, burro, poca farina e uova.

Il burro va sciolto in acqua e zucchero e insaporito con un pizzico di sale. Mai essere troppo avari con il burro, perché è proprio questo l’alimento che maggiormente tende a regalare quella consistenza tipica dei bignè.

Altro trucco da ricordare è quello legato alla farina.

Indicatissime le tipologie “0” e “00”. Da evitare quelle che vanno oltre la W260 che assorbirebbe troppo l’acqua. La farina va aggiunta al burro fuso un po’ per volta.

Le uova sono le regine della pasta choux. Per un risultato ottimale bisogna toglierle dal frigo almeno 30 minuti prima di unirle al composto. Mai utilizzare uova fredde.

Altro aspetto da non sottovalutare la quantità. Aggiungere le uova una alla volta, attendendo che quella precedente sia ben assorbita e amalgamata al composto prima di inserire l’altra.

Infine, la cottura. Le piccole porzioni di pasta choux devono essere distanziate e adagiate su carta forno.

Per far cuocere i bignè il procedimento giusto è quello di impostare il forno statico e preriscaldato a 200 °C. Far cuocere per 20 minuti a 180 °C nel ripiano più basso.

Se, invece, si opta per il forno ventilato, allora va bene anche impostare la temperatura a 180 °C e cuocere per 15-18 minuti.

Dunque, per una pasta choux talmente perfetta da far invidia ai migliori pasticceri, sono questi i 4 segreti da conoscere assolutamente.