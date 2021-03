Semplice o elaborata, la crostata mette sempre d’accordo tutti. Farcita con crema pasticcera, con frutta o Nutella, la rinomata torta biscottata non ha stagioni ed è sempre l’ideale per essere portata in tavola con facilità.

Buona praticamente con tutto, la crostata non è assolutamente difficile da realizzare. Tuttavia, cadere nell’errore di sottovalutare la ricetta è un’abitudine di molti. Ed ecco che arrivano gli chef ed esperti di pasticceria a riportare l’ordine.

Anche una ricetta semplice può trarre in inganno e risultare fatta male. Dunque, per una preparazione da manuale è opportuno conoscere questi errori comuni, così da non commetterli più.

Per una crostata eccezionale è d’obbligo conoscere queste informazioni, parola degli chef

Ovviamente, per avere una crostata perfetta, il primo elemento da analizzare è la pasta frolla.

Può succedere che la frolla si sfaldi e si sgretoli facilmente. Il motivo? Probabilmente, la quantità di burro è inferiore al dovuto.

Gli esperti sottolineano che bisogna calcolare 120 g di burro per 300 g di farina tipo 00.

Inoltre, il burro deve esser freddo di frigo. Questo passaggio garantirà una frolla liscia ma allo stesso friabile.

Il tempo di lavorazione

L’impasto va lavorato solamente 10 minuti. Poi, il panetto deve essere subito conservato in frigo avvolto nella pellicola trasparente. Di norma, la base della crostata va bucherellata ma non eccessivamente. Il segreto è non far arrivar la forchetta alla teglia.

La farcitura

L’ideale per molti pasticceri sarebbe dosare in egual misura i due strati, ovvero la frolla e la farcitura dovrebbero avere lo stesso spessore. Questo creerà un equilibrio perfetto tra i sapori e visivamente la crostata apparirà più bella. L’errore, in questo caso, consiste nel riempire troppo con la farcitura e avere una base sottile.

La cottura

Infine, la cottura. Altra nota dolente di questa preparazione. La regola dice che per avere una cottura ottimale, la crostata deve cuocere almeno 35 minuti a 180 gradi, in forno già caldo. Inoltre, mai aprire il forno durante la cottura. Una volta cotta, la crostata va tenuta in forno spento per altri 5 minuti prima di servirla.

