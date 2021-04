I capelli sono la cornice del viso e se tenuti bene hanno il potere di addolcire e armonizzare i tratti. Per questo è fondamentale investire del tempo per apparire al meglio sia tramite una buona hair routine che con il processo di styling.

Oggi parliamo proprio di quest’ultimo, rendendo semplice una pettinatura che sembra molto complicata. Pochissime donne conoscono il segreto per ottenere in soli 2 minuti l’acconciatura più in voga del 2021.

La treccia a lisca di pesce

La treccia è uno dei più grandi classici che le donne amano sfoggiare. Esistono diverse varianti di questa pettinatura: quella portata dietro la nuca, quella laterale e anche doppia. La più bella, però, è sicuramente quella a spina di pesce che, al contempo, però, è anche la più difficile da realizzare. Soprattutto per chi ha poca manualità. Vediamo insieme come ovviare questo problema.

Come realizzarla in pochi minuti

Pochissime donne conoscono il segreto per ottenere in soli 2 minuti l’acconciatura più in voga del 2021. Per creare questo styling serviranno solo degli elastici che si confondano con il colore della propria chioma. Il loro numero dipende dalla lunghezza dei nostri capelli e da quanto vogliamo far apparire elaborata la nostra pettinatura.

È meglio, comunque, averne sotto mano una confezione intera per decidere quanti usarne strada facendo. Se si desidera realizzare, ad esempio, una treccia laterale, basta pettinare bene i capelli e poi radunarli di lato.

Invece di cominciare a intrecciare basta apporre il primo elastico per creare una coda laterale. A questo punto, basta creare un buco giusto sopra l’elastico e inserire al suo interno l’intera sezione di capelli con un movimento che va dall’esterno verso l’interno. Ripetere l’operazione per tutta la lunghezza.

Oggi abbiamo spiegato qual è l’incredibile trucco che i parrucchieri non svelano per creare in 2 minuti l’acconciatura più in voga del 2021. Se siamo curiosi di scoprire altre meravigliose acconciature da seguire per essere sempre all’ultimo grido, consigliamo di seguire questo consiglio. Eccolo qui: “La frangetta francese amata dalle star che incornicia il viso rendendolo dolce e armonico”.