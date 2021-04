In questo articolo parleremo degli effetti luminosi che possiamo ottenere grazie all’uso sapiente dell’illuminotecnica. Parleremo, in particolare, delle strisce led, o strip led, che si possono fissare a soffitto, a parete o a mobili, anche in esterno.

In corridoio

Se abbiamo un corridoio stretto e pieno di porte, l’idea di utilizzare le strisce led per illuminare potrebbe essere davvero brillante.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Per dilatare lo spazio troveremo un percorso nel mezzo del soffitto del corridoio. Ci muniremo di nastro carta e andremo prima a simulare il posizionamento della striscia. Se il corridoio è anonimo e stretto potremmo disegnare una diagonale che lo attraversi o delle linee curvilinee sempre per la lunghezza.

Alcune strisce led sono dimmerabili ovvero hanno il flusso di luce regolabile.

Se applicate al corridoio, le strisce led dimmerabili sono utili anche da lasciare accese nella notte e non rischiare di inciampare rovinosamente al buio.

Molto utili in questo caso sono anche le strip led a sensore di movimento, che si illuminano al nostro passaggio.

Se si sta valutando come creare effetti luminosi e atmosfere particolari nelle stanze della casa con illuminazioni innovative e di facile installazione, ecco la risposta!

Le strisce led in commercio

Le strisce led in commercio sono davvero molto diverse e offrono innumerevoli varianti. Bianche o colorate, a luce fredda o calda. Fra queste ci sono quelle con telecomando o presa USB o alimentatore già fornito.

Il fissaggio è davvero facile perché dietro ai diodi è presente una striscia adesiva facile da applicare al muro o su qualsiasi altra superficie.

La versione più comune in commercio è quella da 220 V per una lunghezza di 5 metri.

Per il taglio occorre, invece, stare attenti a effettuarlo dove è indicato il simbolo delle forbici. Oppure dove ci sono due linee di saldatura. Naturalmente una linea va sempre lasciata con la parte tagliata e l’altra con la parte ancora da usare.

Il collegamento al trasformatore e alla corrente richiede qualche familiarità con il mondo elettrico. Altrimenti meglio rivolgersi a un elettricista. Ooccorre rispettare la polarità, l’alloggiamento del cavo terra, ecc.

Il posizionamento però possiamo sceglierlo anche senza competenze specifiche!

Scale e locali a soffitto basso

Altri luoghi dove la striscia led può fare la differenza sono le scale e i locali con soffitti molto bassi.

Le scalinate sono davvero spettacolari se illuminate da strisce led come segnapasso. In questo caso possiamo acquistare delle strisce calpestabili e alloggiarle in apposite canaline d’alluminio lungo la larghezza del gradino.

Se, invece, abbiamo una stanza con soffitto basso (sotto un soppalco, ad esempio), le strip led sono la soluzione.

Ecco, quindi, come creare effetti luminosi e atmosfere particolari nelle stanze della casa con illuminazioni innovative e di facile installazione!

Nei prossimi articoli parleremo di come applicare le strisce led ai mobili o sul battiscopa.