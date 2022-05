La casa è una delle costanti della nostra vita, soprattutto da due anni a questa parte. Per questo motivo, mantenere gli ambienti sani e puliti è un modo efficace per assicurarsi un benessere a lungo termine. Tenere gli interni in ordine è un’unione di vari fattori: il primo è ovviamente una buona organizzazione degli spazi e una costante cernita di ciò che serve e ciò che invece non è più utile.

Avendo solo gli oggetti strettamente necessari in giro, è poi più semplice mantenere le superfici linde e immacolate con le piccole faccende da svolgere ogni giorno. Però ci sono delle stanze che richiedono più attenzione di altre. Oggi facciamo un esempio a riguardo. Infatti, per una massima pulizia in bagno e per evitare malanni e problemi alla salute, sarebbe meglio comportarsi in questo determinato modo. Scopriamo insieme di quale si tratta.

Come assicurarsi degli ambienti sempre profumati e in ordine

Il bagno è sempre uno dei posti più ostici da pulire. Infatti, essendo usato regolarmente più volte al giorno da più persone, tende a sporcarsi in fretta e quindi necessita di più lavoro rispetto al resto dell’appartamento, soprattutto quando arrivano gli ospiti. Per fare una buona impressione suggeriamo, oltre che detergere i sanitari, di arieggiare bene e poi profumare gli ambienti, magari utilizzando i rotoli di carta igienica.

Per una massima pulizia in bagno e per non prendere malattie non basterebbe pulire, sarebbe necessario utilizzare il wc in questo modo

Però, oltre all’aspetto di comfort, ci sono dei comportamenti che è meglio evitare quando si va in qualunque bagno. Uno consiste nel tirare lo sciacquone senza però chiudere il water. Questo gesto, apparentemente innocuo, contribuirebbe però a diffondere tutti i batteri contenuti all’interno del wc, depositandoli nei dintorni su asciugamani, spazzolini, specchi e pareti. Alcune ricerche considerano che le particelle possano arrivare fino ad un raggio di tre metri e rimanere nell’aria per circa 8 minuti. Sono state infatti effettuate delle prove con l’Escherichia Coli e gli scienziati hanno rilevato delle tracce evidenti vicino al wc e in altre parti della stanza che sono rimaste attive fino alle 6 ore successive. È meglio quindi chiudere il tutto con il coperchio prima di scaricare, in modo che così tutti questi materiali di scarto evitino di fuoriuscire.

