Aprile è il mese dedicato alla razionalizzazione dei propri spazi, buttando o regalando ciò che non serve e sistemando ciò che si ha. Nel processo però ci stanno di mezzo ore interminabili di faccende domestiche. Per sopravvivere a questo tedio, comunque utile e necessario, oggi spieghiamo quali sono gli utensili per farlo al meglio con meno fatica possibile. Con questi due strumenti contro lo sporco ostinato, fare le tanto temute pulizie di primavera diventa veramente un gioco da ragazzi. Vediamo insieme di che cosa si tratta.

Il primo utensile per pulire al meglio

Il primo prodotto da utilizzare è un sapone che, una volta provato, diventa veramente essenziale. Si tratta di quello potassico, ovvero di una pasta giallognola, che si può trovare in vendita sotto forma di panetti rettangolari. Questo può essere utilizzato nella detersione dei ripiani o dei pavimenti, sciogliendolo all’interno di una bacinella d’acqua. Altrimenti, lo si può anche buttare dentro alla lavatrice per dare una nuova brillantezza ai propri capi. Basta infatti modellarlo con le mani e dividerlo in singole dosi da utilizzare all’occorrenza. Queste possono essere anche usate dentro alla lavastoviglie, per rendere i piatti impeccabili.

Sempre nella loro versione fatta a piccoli pezzi si possono attaccare alle pareti del wc, al posto dei dischetti di gel. Infine, un ultimo uso che se ne può fare consiste nell’essere impiegato come disinfestante contro i parassiti delle piante. Però è bene prima confrontarsi con un giardiniere o un esperto del settore, perché non è un rimedio adatto a tutti i tipi vegetali.

Con questi due strumenti contro lo sporco ostinato le pulizie di primavera non sono mai state così facili

Il secondo strumento invece è la gomma fatta di melammina. Questa viene anche sponsorizzata come “gomma magica” e si può spezzarla in più parti. Per usarla basta metterla a mollo nell’acqua e poi strofinarla sulle macchie difficili da rimuovere. È poi anche molto utile per rendere immacolato il divano in ecopelle. Basta infatti una passata per rimuovere la patina giallognola e scura che ricopre questo genere di mobile.

Può essere poi essenziale per smacchiare le pareti da scarabocchi o da aloni. Inoltre, i fondi macchiati di caffè delle tazzine bianche possono tornare al loro stato originale. Lo stesso vale per le scarpe bianche ingrigite. Se questo non funzionasse, però, si può provare questo trucco virale per sbiancare le sneakers in tela.

