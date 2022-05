L’estate è ormai alle porte ma la moda primavera 2022 è già pronta. Sfoggia, infatti, i colori sgargianti, accesi e nude che danno una carica di energia a chi li indossa e a chi li osserva. Non tutti, però, si sentono a loro agio con un look completamente rosa o arancione. Ecco perché in molti si affidano agli accessori per seguire la moda colore di questo nuovo anno. Ci sono sicuramente le scarpe, che possono valorizzare qualsiasi abbinamento, vivacizzando l’insieme senza spendere, però, una cifra troppo grossa.

Un altro modo che abbiamo a disposizione per inserire più colore nel nostro armadio è scegliere la borsa giusta. Sulle passerelle e sui social spopolano infatti dei modelli adatti a diversi momenti della giornata e anche alle occasioni importanti. Ce n’è proprio per tutti i gusti, grazie a varie dimensioni, stravaganti forme geometriche o classiche e a colori non solo pieni, ma anche nude e pastello.

È questa la borsa dell’estate che si adatta a ogni combinazione con comodità ed eleganza

La parola d’ordine quest’estate è “borse a tracolla”. Saranno infatti loro a dominare la moda di quest’anno, presentandosi in una grande varietà di forme, stili e colori.

Tornano i colori pastello tipici di questo periodo, sfoggiati dalle borsette Peekaboo ISeeU e Fendi. Le troviamo di dimensioni piccole o piccolissime, per portare con noi giusto il necessario con un tocco di stile. Anche Balenciaga, Celine e Neo Cagole puntano su borse piccole e a tracolla, stavolta, però, in versione neon. Con questo accessorio attireremo sicuramente l’attenzione dando una marcia in più anche ai look più classici o minimali.

Dior domina la scena, proponendo una borsa a tracolla a forma di mezzaluna di chiara ispirazione sportiva e streetwear. Il colore scelto è l’arancione pieno, perfetto per la bella stagione. Chanel punta, invece, sul rosa zucchero filato con un modello matelassé a forma di cuore.

Louis Vuitton sceglie colori più sobri tendenti al sorbetto, mentre le Mini Puzzle Edge propongono colori sfumati.

Invece, Miu Miu ha fatto impazzire i social con le sue borse Miu Wander dalle forme arrotondate e un profilo a intreccio. Il materiale è nappa o nylon e la possiamo scegliere di varie dimensioni e tantissimi colori diversi.

Valentino sceglie di puntare tutto sulla sua “V”, che diventa il morsetto delle sue elegantissime borse il pelle dallo stile minimal.

È questa, dunque, la borsa dell’estate dell’anno, a tracolla e dai colori brillanti, pieni di energia e fantasia.

