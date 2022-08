Cucinare è bello per molti, stancante e noioso per altri. Può, inoltre, capitare di non averne voglia. Oggi, però, si possono mettere in atto delle soluzioni che, in pochi passaggi, consentono di mettere in tavola qualcosa di gustoso. Come spesso accade, serve solo mettere in moto la fantasia ed individuare strade che già esistono e vanno solo richiamate alla mente.

Non si tratta, ovviamente, di ricette da ristorante stellato, ma di opportunità di fare in fretta e mangiare anche bene.

Per una cena veloce, leggera ed estiva ecco 3 idee senza cucinare

Non è un mistero che la “caprese” sia una delle ricette più in voga in estate. Questo perché è fresca, facile da preparare ed è gustosa. Per molti è anche leggera, ma va detto che molto dipende da quanta mozzarella si mangia.

È innegabile, però, che si impieghino davvero solo un paio di minuti a tagliare il pomodoro, aggiungerci la mozzarella, magari un po’ di basilico ed olio d’oliva. A questo intramontabile mito della cucina italiana si possono, però, aggiungere un paio di elementi. Ad esempio delle ottime freselle che facciano da base, rendendo il pasto un po’ più sostanzioso. In Calabria per soluzioni di questo tipo si utilizza il cosiddetto biscotto, il pane cotto due volte.

L’aiuto dalla tradizione

Se la caprese è un piatto della tradizione, lo è sicuramente anche la piadina. In fondo è una buona base per essere farcita nel modo che si ritiene più opportuno. In commercio se ne trovano di già pronte (solo da riscaldare) e della tipologia che si preferisce.

Quello che fa la differenza è ciò che ci si mette dentro. Anche perché, da sola, la piadina ha già un alto quantitativo di calorie. Aggiungere, ad esempio, della bresaola, pochi grammi di grana, rucola ed un condimento (glassa di aceto balsamico) consente di cenare in maniera più che dignitosa sotto il profilo del gusto.

L’evergreen

Una delle soluzioni più in voga in estate è sicuramente l’insalatona. Per una cena veloce, leggera ed estiva può essere la giusta soluzione. Tuttavia, c’è il rischio di scegliere ingredienti che facciano schizzare verso l’alto il livello delle calorie. E allora cosa si potrebbe scegliere? Un esempio potrebbe essere l’abbinamento dell’insalata iceberg con pomodorini, un formaggio fresco magro, del tonno e un condimento. E a fianco magari ci si potrebbero aggiungere dei crostini di pane integrale.

Se si vuole restare leggeri, inoltre, si può sempre considerare l’ipotesi di cucinare il petto di pollo in modo semplice e sfizioso.

