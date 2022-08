Organizzare i pranzi e le cene d’estate può risultare più complicato che in qualsiasi altra stagione dell’anno. Infatti, bisogna mettere d’accordo la voglia di qualcosa di leggero ma sfizioso con il desiderio di passare poco tempo davanti ai fornelli.

A determinare questo cambiamento sarebbe proprio il caldo che rivoluziona i nostri menu settimanali, arricchendoli di pietanze sazianti ma non pesanti.

Dalle ore 12.00 alle 14:00 spopolano, per esempio, i piatti unici, come l’insalata di pollo per pranzi senza pasta o quella a base di legumi, riso o patate. Dalle 19:00 alle 21:00 circa, invece, vanno forti i secondi piatti e possiamo sbizzarrirci tra carne, pesce e verdure.

Tra queste, per andare sul sicuro, potremmo scegliere le zucchine che, oltre a farle ripiene, possiamo trasformare in delle polpettine croccanti fuori e morbidissime dentro.

Ingredienti

Per 4 persone:

3 zucchine di medie dimensioni;

4 fette di speck tagliato sottile;

4 cucchiai di pecorino romano grattugiato;

2 uova;

pangrattato q.b.;

sale q.b.;

olio extravergine di oliva q.b.;

10 foglie di menta fresca.

Cuciniamo zucchine per cena con una ricetta al forno o in padella

Laviamo le zucchine, priviamole delle estremità e grattugiamole con una mandolina dalla parte dei fori di medie dimensioni.

Trasferiamole in uno scolapasta, schiacciamole con una forchetta per eliminare l’acqua di vegetazione, aggiungiamo il sale e lasciamole scolare.

Nel frattempo, tagliamo a quadretti grossolani le fettine di speck e tritiamo la menta fresca. Dopo, versiamo le zucchine grattugiate in una ciotola e uniamo la menta, lo speck, il pecorino e le uova.

Impastiamo con un cucchiaio di legno, o con le mani, e aggiungiamo poco pangrattato alla volta fino a ottenere un composto morbido, compatto e non troppo umido.

A questo punto creiamo delle polpette della dimensione che più ci piace, lavorando l’impasto tra i palmi delle mani per creare delle palline. Man mano che le andiamo facendo, trasferiamole in una teglia foderata con carta forno.

La cottura

A questo punto saremo pronti per cuocerle. Se optassimo per il forno, potremmo lasciare le polpette all’interno della teglia, non troppo ravvicinate tra di loro.

Prima di infornare, a 180°C per 30 minuti, girandole a metà cottura, dovremmo cospargerle con un filo d’olio Evo. Al contrario, se optassimo per la padella dovremmo far riscaldare l’olio e poi soffriggerle lentamente e dolcemente, rigirandole spesso.

Allora, cucinare le zucchine per cena è facile con questa ricetta per preparare delle polpettine semplici, veloci, golose e leggere.

