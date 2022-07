A qualcuno magari piace anche. Non è, però, un mistero che il petto di pollo non sia esattamente un trionfo di gusto. Il rovescio della medaglia è che ha ottimi valori nutrizionali, poche calorie ed è ideale per chi vuole seguire una dieta razionale ed equilibrata. Basterebbe impanarlo e friggerlo per elevarne probabilmente il sapore, ma si tratterebbe di un alimento finale con caratteristiche ben diverse. Ma in cucina, con un po’ di fantasia, si può anche pensare a soluzioni gustose senza rinunciare alla leggerezza. Non resta che provare questo esempio.

Una ricetta semplice per un petto di pollo con poche calorie e non al limone

Gli ingredienti sono:

ricotta;

spinaci;

sale;

pepe;

petto di pollo tagliato a fette;

olio d’oliva.

La prima cosa da fare è, ovviamente, cuocere gli spinaci. Poi andranno sminuzzati in pezzi molto piccoli. Successivamente bisognerà creare una crema fatta con la ricotta, il sale e il pepe. Basterà inserire tutto nello stesso contenitore e mescolare bene. Si otterrà così la crema che servirà per farcire il petto di pollo.

Pochi e semplici passaggi da fare

Le fettine andranno cotte in un primo momento in padella, con un filo d’olio. Successivamente bisognerà creare una sorta di sandwich, in cui il ripieno sarà compreso tra due fette di petto di pollo. In mezzo ci andrà, ovviamente, la crema di ricotta e spinaci. Successivamente tutto dovrà andare in forno per un quarto d’ora a 180 gradi.

Il piatto finale sarà naturalmente molto più gustoso del semplice petto di pollo al forno o in padella. Si potrà, inoltre, scegliere come accompagnare questo piatto. L’ideale potrebbero essere delle verdure di stagione, in maniera tale da non tradire il motivo principale per il quale si sceglie di mangiare il petto di pollo. Il riferimento è, ovviamente, alla voglia di chi lo consuma di tenersi in forma.

Per cucinare il petto di pollo in modo sfizioso serve un po’ di fantasia

Non bisogna, inoltre, dimenticare che spesso il petto di pollo è anche una materia prima molto usata da chi non sa o non ama cucinare. Con questa tipologia di preparazione chiunque potrà raggiungere il risultato finale senza troppi problemi.

È questa, infatti, davvero una ricetta semplice per un petto di pollo che avrà un po’ più gusto. Ma se ne possono anche sperimentare altre. Quello che conta è la voglia di cimentarsi e soprattutto la disponibilità di ingredienti sani da abbinare.

Anche perché si possono facilmente sperimentare altri modi di cucinare il petto di pollo ricette veloci, sfiziose e sempre light.

