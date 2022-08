Siamo quasi giunti a Ferragosto e quindi molti connazionali si troveranno in vacanza. Serate eleganti, feste in spiaggia, qualche vasca in centro oppure semplicemente la cena in hotel sono occasioni per sfoggiare un buon make up. Se la tintarella ci dona naturalmente un incarnato dorato, possiamo dedicarci al trucco di occhi e labbra. Ricordiamoci che per le imperfezioni o comunque per avere una pelle liscia ed uniforme è ottimo il metodo del fondotinta mescolato. Le labbra invece richiedono una particolare attenzione soprattutto nell’abbinamento dei colori di matita, lucidalabbra e rossetto.

Quale lipcombo scegliere e abbinare matita e contorno labbra

Come si è verificato per le ultime tendenze make up, anche in questo caso è TikTok a definire le combo più attuali per la fine-estate. Molto importante è valutare il colore dei capelli e dell’incarnato che comunque si presume abbronzato in questo periodo. Vediamo le migliori combinazioni.

Combo marrone-rosa

Ad esempio Simon Ashley, protagonista della seconda stagione di Bridgerton, al Met Gala 2022 ha utilizzato un abbinamento perfetto per le pelli ambrate. La matita contorno labbra usata era di una calda tinta marrone mentre per il rossetto la gradazione è rosa mogano. Questo colore è una splendida tinta con sfumature marroni ma schiarite da toni color mattone e rosa ciclamino.

La combinazione aranciata

Per pelli chiare la combinazione più attuale è quella sfoggiata dall’attrice Lily James per il Met Gala 2022. Una matita molto evidente color Spice, una gradazione simile alla nuance cannella, è stata abbinata ad un rossetto color carne molto simile alla salsa cocktail. Questo contorno labbra può essere abbinato come ha fatto l’attrice, ad un trucco occhi argenteo o celeste.

La combo labbra castagna

Questo abbinamento sembrerebbe spegnersi se sfoggiato con un colorito abbronzato, in realtà valorizza molto la bocca. Per il contorno labbra sceglieremo una matita color castagna mentre per le labbra opteremo per un rossetto color terracotta. Il lucidalabbra potrà essere un tono su tono. Questa è una combo spesso scelta da Alexa Demie del cast di “Euphoria” e viene abbinata ad una semplice kitten eye.

Le finte-struccate o gym lips

Altra tendenza che spopola su TikTok sono le labbra fintamente struccate. Non è un caso che Hailey Bieber abbia già scelto questo make up per le occasioni più importanti. Un trucco che offre freschezza e naturalezza ma in realtà valorizza la bocca. Si ottiene con i toni rosa, uguali a quelli delle nostre labbra. Sceglieremo un tono su tono anche per il gloss. Applichiamo la matita leggermente sopra la nostra linea di contorno labbra. Sfumiamo con il pennellino o il dito verso l’interno e completiamo con gloss in nuance.

Per essere alla moda, basterà sapere quale lipcombo scegliere e come si abbinano i prodotti del contorno labbra.

Lettura consigliata

Con questo trucco per tutti i giorni che si realizza in cinque minuti saremo perfette anche dopo i 50 e i 60 anni