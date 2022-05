Con la bella stagione abbiamo a disposizione una varietà molto ampia di ortaggi e legumi. La primavera infatti porta sulle nostre tavole una vasta gamma di verdura e frutta da integrare nella nostra alimentazione. Già da qualche settimana possiamo gustare i piselli freschi. Questo legume ricchissimo di proteine e povero di grassi è molto versatile. Con esso possiamo realizzare gustosi primi piatti, simbolo della stagione primaverile ed estiva, ma anche ricchi secondi. Possiamo trovarli freschi nei negozi ortofrutticoli, ma fortunatamente i piselli non mancano mai anche nei mesi più freddi.

Molti di noi preparano la pasta con il prosciutto e i piselli perché non solo è deliziosa, ma anche molto veloce da preparare. Invece, oggi vogliamo svelare una ricetta semplice e deliziosa di un secondo piatto che realizzeremo con questi 2 ingredienti. Con grande semplicità e un’esplosione di gusto, siamo certi che questa ricetta sarà capace di conquistare tutti.

Ingredienti

100 g di piselli;

200 g di farina 00;

100 g di prosciutto cotto;

1 bustina di lievito per preparazioni salate;

100 g di provola;

un filo d’olio EVO;

100 ml di latte;

3 uova;

100 ml di olio di semi;

sale q.b.;

pepe q.b.

Per una cena pronta in pochi minuti proviamo questo squisito secondo piatto con prosciutto e piselli anziché cucinarli con la pasta

Oggi prepareremo dei muffin davvero speciali ma semplici da realizzare. Mettiamo i piselli in un tegame insieme all’olio extravergine d’oliva e facciamoli cuocere per qualche minuto. Aggiungiamo anche il prosciutto cotto tagliato a pezzetti e un pizzico di sale. Facciamo ammorbidire i piselli per qualche minuto e lasciamoli raffreddare. In un recipiente rompiamo le uova e lavoriamole con una frusta. Aggiungiamo a filo il latte e l’olio di semi. Dopo aver setacciato farina e lievito, incorporiamoli al composto di liquidi poco alla volta. Intanto, preriscaldiamo il forno a 180 gradi.

Quando avremo ottenuto un composto liscio e senza grumi, tagliamo la provola a cubetti ed incorporiamola insieme al mix di piselli e prosciutto. Con un cucchiaio amalgamiamo per bene il tutto, saliamo e pepiamo. Imburriamo degli stampi per muffin e riempiamoli con il composto. Trasferiamo i muffin su una leccarda da forno e facciamoli cuocere per circa 25 minuti. Al termine della cottura, i muffin ai piselli saranno dorati e gonfi, pronti per essere gustati in compagnia degli amici.

Consigli

Ideale per una cena pronta in pochi minuti, questi muffin sono perfetti per realizzare una pietanza sfiziosa e particolare. Per ottenere un buon risultato, consigliamo di lasciare cuocere i muffin senza mai aprire il forno. Possiamo accompagnarli ad un contorno di verdure oppure ad una teglia di patate al forno o a una salsa fatta in casa. Infine, possiamo personalizzare questi muffin con gli ingredienti che preferiamo, sostituendo il prosciutto con un altro salume oppure cambiando il tipo di formaggio.

